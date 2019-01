Oldenburg. Die Taten von Niels Högel hätten schon deutlich früher an die Öffentlichkeit geraten können: Dies hat am Freitag ein damaliger Delmenhorster Ermittler im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger ausgesagt.

Deutliche Zeichen für Mordserie

2005 wurde Niels Högel im Klinikum Delmenhorst auf frischer Tat ertappt, 2006 wurde er wegen versuchten Totschlags verurteilt. In einem Revisionsverfahren 2008 wurde das Urteil auf Mordversuch geändert. 2014 folgte der erste Mordprozess. Erst jetzt, mehr als 14 Jahre nach der letzten Tat , muss sich Högel wegen 100 Morden vor Gericht verantworten. Das hätte viel schneller gehen können, sagte am Freitag ein ehemaliger Ermittler der Polizeiinspektion Delmenhorst aus.

Er war 2005 an den Ermittlungen beteiligt. Für ihn sei das mögliche Ausmaß der Mordserie schon früh deutlich gewesen. Die hohe Bestellmenge des Medikaments Gilurytmal, mit dem Högel seine Opfer in einen kritischen Zustand spritzte, sowie die stark erhöhte Sterberate am Klinikum seien deutliche Zeichen gewesen.

Versäumnisse und Verzögerungen

Mit dieser Aussage übte der Ermittler indirekt Kritik an der Staatsanwaltschaft: Schon in der Vergangenheit war ihr vorgeworfen worden, die Ermittlungen verzögert zu haben. Es war sogar deshalb zu einer Untersuchung gekommen. Auch der vorsitzende Richter Sebastian Bührmann sieht das so: "Es gab Versäumnisse und Verzögerungen, die man klar als solche benennen muss", sagte er am Freitag.

Exhumierungen mit acht Jahren Verspätung

Erst 2014 war während des zweiten Prozesses gegen Högel eine Sonderkommission eingerichtet worden, um die Taten zu untersuchen, zahlreiche Exhumierungen waren die Folge. Wenn es nach den damaligen Ermittlern gegangen wäre, wäre dies schon 2006/2007 passiert, so der ehemalige Polizeibeamte. Doch nach Högels erster Verurteilung brauchte es sechs Jahre und das Engagement von Hinterbliebenen, bis erneut Anklage erhoben wurde.