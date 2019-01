Die Biogasanlage der Stadtwerkegruppe Delmenhorst soll künftig Klärgas nutzen. SWD-Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen (rechts) und Bereichsleiter Jens Kramer zeigen hier neue Technik an den Nachklärbecken der Kläranlage, die 2018 für 10,6 Millionen Euro saniert wurde. Foto: Sonia Voigt

Delmenhorst. Nach gut zwei Jahren soll die Biogasanlage am Delmenhorster Klärwerk wieder in Betrieb genommen werden. Künftig will die Stadtwerkegruppe mit Gas aus Klärschlamm Strom und Wärme produzieren.