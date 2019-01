Delmenhorst. Der Wechsel an der Spitze der Delmenhorster Frauenklinik hat bereits im Vorfeld Wirbel entfacht. Dr. Aref Latif, der neue Chefarzt, will jetzt zeigen, dass aufkeimende Sorgen um die Geburtshilfe unbegründet sind.

Donnerstag, 3. Januar. Der zweite Arbeitstag für den neuen Chefarzt der Frauenklinik am Josef-Hospital Delmenhorst. Dr. Aref Latif nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung, dabei sind noch nicht einmal alle Umzugskartons ausgepackt – und im OP wird er auch schon gebraucht. Aber Dr. Aref Latif hat natürlich mitbekommen, dass der Wechsel an der Spitze der Frauenklinik schon vorab für einigen Wirbel gesorgt hat. Da ist es im wichtig, einige Dinge geradezurücken. „Ich bin schon überrascht von dem, was ich in der Zeitung lesen musste“, gibt der 59-Jährige zu. „Das gestaltet den Anfang etwas schwieriger. Aber jetzt bin ich da, bringe mich ein und kann zeigen, was ich kann.“

Was kann der Neue?

Genau das ist derzeit Thema in der Stadt. Was kann der Neue? Oder besser: Was kann er nicht? Natürliche Geburtshilfe, wie sie bislang unter Dr. Katharina Lüdemann am JHD im Fokus stand, die könne er nicht, heißt es, er sei Operateur. „Da werden Urteile über mich gefällt, obwohl man mich und meine Arbeit gar nicht kennt“, sagt Latif. Natürlich stehe auch für ihn die natürliche Geburt über allem, die bedeute das geringste Risiko und sei im Sinne der Frau. „Wenn Paare eine Familie gründen, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann sind das positive Momente, die ich nicht missen möchte. Dafür bin ich doch Gynäkologe geworden.“ Er lege auch deshalb großen Wert auf Familienorientierung und eine besonders enge Zusammenarbeit mit Elterschule und Hebammensprechstunde.

Aber Latif ist auch an die Wildeshauser Straße geholt worden, weil die Frauenklinik breiter aufgestellt worden soll. „Und eine Frauenklinik hat aus meiner Sicht zwei Standbeine. Die Geburtshilfe und die operative Seite. Das schließt sich auch gar nicht aus“, erläutert Latif. Frauen, die sich bei der Entbindung gut betreut fühlen, die kommen später auch vertrauensvoll zurück ins Krankenhaus, wenn andere Eingriffe notwendig seien,

Experte für minimalinvasive Chirurgie

Der in Afghanistan geborene Mediziner, der seit 1979 in Deutschland lebt, gilt als Experte für minimalinvasive Chirurgie, also operative Eingriffe, die unter anderem zu viel kleineren Narben führen. So hat Latif schon sehr früh Gebärmutterentfernungen ohne großen Bauchschnitt vorgenommen, zu einer Zeit, als diese Methode noch neu war.

Die ersten Tage und Wochen werde er dazu nutzen, das Team kennenzulernen. Er macht dabei schon klar: „Hier wird jetzt nicht jeder Stein umgedreht. Denn ich übernehme eine gut funktionierende Frauenklinik.“ Das sei auch ein Grund gewesen, mit 59 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. „Hier muss ich nicht bei Null anfangen, das erleichtert den Einstieg. Gleichzeitig ist das gesamte Krankenhaus im Aufbruch begriffen“, an diesem Prozess – Stichwort Krankenhausneubau – will Latif für seinen Bereich gestalterisch mitwirken. Gerüchte, er habe lediglich einen Jahresvertrag unterschrieben, weist er bestimmt zurück. „Mein Vertrag ist unbefristet. Und wenn alle Seiten mit der Zusammenarbeit zufrieden sind, dann soll Delmenhorst meine letzte Station vor der Rente sein“, sagt Latif. An die Rente aber, an die denkt er noch nicht. „Ich fühle mich noch jung und will neue Aufgaben angehen.“

Gespräche im Haus führen

Dass nach Bekanntwerden des nicht freiwilligen Abschieds von Dr. Lüdemann bereits fünf Hebammen ihre Kündigungen eingereicht haben, sieht Latif zunächst einmal als Lob für seine Vorgängerin: „Es macht einen guten Chefarzt aus, wenn im Team der Klinik eine gewisse Konstanz und Bindung besteht. Bei einem Wechsel ist aber Fluktuation im Team auch normal.“ Frauen – besonders werdenden Müttern – will Latif aber alle Sorgen nehmen, die Geburtshilfe am JHD könne darunter leiden oder sogar ganz in Gefahr sein. „Die Sorgen nehmen wir ernst, aber sie sind unbegründett“, sagt der Mediziner. Sein erster Eindruck vom Kreißsaal und den Hebammen sei ganz hervorragend. Alles laufe ruhig und überlegt ab. Das ist ihm wichtig. In den kommenden Tagen werde er viele Gespräche führen im Haus, Vertrauen aufbauen, seinen Weg erläutern. Die Gegebenheiten nennt Latif ideal. Die enge Verbindung zwischen Frauen- und Kinderklinik sei auch ein Argument für seine Wahl gewesen.

Anzeige Anzeige

Kochen als Ausgleich

Seinem Team wird der neue Chefarzt dann auch darlegen, dass ihm die Ausbildung sehr am Herzen liegt. Er will sein Wissen weitergeben. Wissen, dass er sich unter anderem als Chefarzt am Städtischen Krankenhaus Maria Hilf in Brilon, am St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden und am Helios Klinikum Gotha erworben hat. Seinen Lebensmittelpunkt wird Latif bald nach Delmenhorst verlegen. Dann wird er vielleicht auch irgendwann wieder Zeit haben für seine Leidenschaft, das Kochen. „Am Herd zu stehen, das ist für mich keine Arbeit, das ist ein Vergnügen, ein Ausgleich“, sagt der vierfache Vater. Die afghanische Küche steht natürlich obenan, als Erinnerung an die Heimat. Aber auch die italienische Küche hat es Latif angetan.

Sonntag stellt sich Latif erstmals werdenden Eltern vor

Was Latif gerne kocht und isst, steht sicherlich nicht unbedingt im Mittelpunkt. Aber es ihm wichtig, dass sich Kollegen und Bürger der Stadt schnell ein Bild von ihm machen können. Am kommenden Sonntag, 6. Januar, steht er deshalb ab 14.30 Uhr erstmals Rede und Antwort, wenn alle werdenden Eltern zur Kreißsaalführung an die Wildeshauser Straße (Blauer Salon) geladen sind. Vorgestellt werden unter anderem Möglichkeiten der Schmerzerleichterung und der sanften Geburtshilfe. Es gibt Einblicke in den Kreißsaal und die Kinderklinik. Dr. Latif wird sich viel Zeit nehmen. Auch wenn die Umzugskartons bis Sonntag noch nicht ausgepackt sein werden.