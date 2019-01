Stuhr. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 2. Januar, ist eine 63-Jährige aus Stuhr angefahren worden. Sie wurde leicht verletzt.

Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag um 14.55 Uhr auf der Syker Straße in Delmenhorst gekommen. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Syker Straße in Richtung Groß Mackenstedt. An der Auffahrt zur B75 wurde ihr die Vorfahrt von einem 29-jährigen Berliner genommen, der mit seinem Nissan von der Syker Straße nach rechts auf die Bundesstraße auffahren wollte.

Geringe Sachschäden

Die 63-Jährige erlitt Prellungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.