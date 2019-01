Oldenburg. Im Mammutprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel hat am Donnerstag der Hauptermittlungsführer ausgesagt. Er unterstellt dem Angeklagten, immer noch zu lügen.

Hier was zugeben, dort Erinnerungslücken vortäuschen, dann mal vehement abstreiten: Das Aussageverhalten des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel, der laut Anklage in den Kliniken Oldenburg (angestellt von Juni 1999 bis 14.Dezember 2002) und Delmenhorst (15.Dezember 2002 bis 24. Juni 2005) hundert seiner Patienten umgebracht haben soll aber wohl für viel mehr Opfer die Verantwortung trägt, ist in weiten Teilen nicht glaubwürdig. Zu dieser Erkenntnis kommt Arne Schmidt, ehemaliger Ermittlungsführer in der Serienmordsache und bis zu seiner Auflösung Leiter der „Soko Kardio“ und im bis Mai anberaumten Mammutprozess vor dem Oldenburger Landgericht der erste Zeuge. (Weiterlesen: Alle Artikel zum Högel-Prozess)

Soko-Leiter sagt mehr als drei Stunden aus

Schmidts Aussage am sechsten Verhandlungstag erstreckte sich über mehr als drei Stunden. Zehnmal so lange hatte der 48-Jährige dem Angeklagten gegenüber gesessen, gehört, wie er Taten am Klinikum Oldenburg „beim Leben meiner Tochter“ abgestritten, sich unwiderlegbaren Erkenntnissen aber dann ergeben hatte – in solchen Fällen glaubwürdig, fand Schmidt. An den ersten fünf Verhandlungstagen im zum Gerichtssaal umfunktionierten Festsaal der Weser-Ems-Hallen hatte Högel 43 Morde zugegeben, fünf kategorisch ausgeschlossen. An die übrigen 52 Fälle könne er sich nicht mehr erinnern.

Auch beim Rettungsdienst getötet?

Aber glaubwürdig ist Högel nicht, glaubt Schmidt. Auch nicht, wenn er sagt, bei seinen Jobs bei Rettungsdiensten, 2008 in einem Seniorenheim oder im letzten Oldenburger Jahr nach seiner Versetzung in der Anästhesie habe er niemanden umgebracht. Die Ermittlungen legen, die verdächtigen Fälle, die Zahl der während seinen Diensten gestorbenen Menschen und krisenhaften Situationen legen anderes nahe. Die Verstorbenen, bei denen er die Tat bestreitet, mache Högel so ein zweites Mal zu Opfern. Aufklärung unwahrscheinlich:

„Es bleiben Lücken, die wir nicht schließen werden.“ Arne Schmidt, Soko-Leiter





Zum Motiv meinte er: Nur am Anfang suchte Högel Anerkennung durch erfolgreiche Reanimationen, später aber sei es ihm nur noch um die Lust am Töten gegangen. Högel lebe seinen Narzissmus aus. Immer noch.

Angriff auf Kliniken

Vertuschen, abstreiten, Lücken vorschieben – nicht allein die Spezialität des Angeklagten. Schmidt griff wenig verklausuliert auch Högels frühere Arbeitgeber an. Als ihm in Delmenhorst etwa Pfleger auf die Schliche kamen, hielt die stellvertretende Stationsleiterin den Bericht über den Verdacht lange zurück. Högel fand währenddessen weitere Opfer. Die Stationsleiterin gilt wie drei ihrer Kollegen als Beschuldigte.

Anzeige Anzeige

Arzt reicht Passwort weiter

Nicht interessierte sich auch die mit Führungskräften und Medizinern bestückte Medikamentenkommission in Delmenhorst dafür, dass der Verbrauch des todbringenden (und damals fast nicht mehr gebräuchlichen) Herzmittels Gilurytmal „erdbebenartig“ (Richter Sebastian Bührmann) gestiegen war. Bestellt wurde es vermutlich über das an Pfleger weitergereichte Passwort eines Arztes.

Medikamentenkommission handelt falsch

Damit sich die Kommission aber damit beschäftigen würde, hätte das Medikament schon teurer gewesen sein müssen. Mögliche Einwände oder Gedanken von Medizinern seien „ignoriert“ worden, sagte Schmidt. Doch statt dem verdächtigen Verbrauch nachzugehen, wurde die Sicherheitsstufe des Medikaments herabgesetzt. Nach der Kommissionssitzung 2004 konnten es auch Pfleger bestellen wie Verbandsmaterial. Noch ein Jahr mordete Högel weiter.

Belegschaft aus Oldenburg extrem zugeknöpft

Kaum weniger irritierend oder skandalös wirkt nach Aussage des Ermittlungsführers das Verhalten der Oldenburger. Hatten die Delmenhorster Klinikum-Angehörigen, auf die sich die ersten Ermittlungen konzentriert hatten, noch recht plausibel ausgesagt, gab sich die Belegschaft aus Oldenburg extrem zugeknöpft. Zu polizeilichen Vernehmungen erschienen Pfleger, Ärzte, Verwaltungsangestellte oder Leitung mit Anwalt – bezahlt und bestellt vom Klinikum. Sie sagten fast nichts – ganz anders noch bei vorhergehenden betriebsinternen Befragungen, deren Protokolle dem Gericht auch erst seit Mittwoch vorliegen. Weit über hundert Zeugen seien befragt worden.

Polizei hörte Gespräche ab

So wie Teile des Betriebsrates aus Oldenburg, der mit Högel ein Arbeitszeugnis erstritt, mit dem er sich erfolgreich in Delmenhorst bewarb. Einige hätten so getan, als hätten sie den Namen Högel noch nie gehört, berichtete eine Kollegin Schmidts, die zweite Zeugin des Tages. Das Verhalten interpretierte sie als eine Mischung aus Angst, den Job zu verlieren, selbst in den Fokus zu geraten oder als „Kollegenschwein“ dazustehen. Manches weiß die Polizei aus Oldenburg nur, weil sie Telefongespräche abhörte.