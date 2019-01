Oldenburg. Im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel hat der Leiter der Sonderkommission Kardio die Verhaltensweisen an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst massiv angegriffen. Gerade unter den Oldenburger Mitarbeitern gibt es widersprüchliche Aussagen.

100 Morde werden dem ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel an den Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst vorgeworfen. Womöglich hat er noch deutlich mehr Menschen umgebracht. Wie viele Opfer es wirklich gab wird wohl nie geklärt werden. Und auch die Krankenhäuser, vor allem aber wohl das Klinikum Oldenburg, tragen nicht alles zur lückenlosen Aufklärung bei, wie am Donnerstag beim Prozess vor dem Landgericht Oldenburg deutlich wurde. (Weiterlesen: Alle Artikel zum Mordprozess gegen Niels Högel)

Aussagen nur mit Klinik-Anwalt

Nachdem bisher lediglich Högel in dem Mammutprozess ausgesagt hatte, nimmt nun Kriminaloberrat Arne Schmidt, von 2014 bis 2018 Leiter der Soko Kardio, Stellung zu Högels Taten. Dabei hagelt es auch Kritik für die Krankenhäuser. Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg seien grundsätzlich in Begleitung eines vom Krankenhaus bezahlten Anwalts zu den Vernehmungen erschienen. Ihre Aussagen seien, so Schmidt, "getragen vom Bild der Erinnerungslosigkeit". Die Mitarbeiter wüssten sehr genau, was sie sagen sollen.

Widersprüchliche Aussagen

Dabei kam es laut Schmidt auch zu deutlichen Widersprüchen in den Aussagen der Mitarbeiter: Bei internen Ermittlungen des Klinikums wären andere Dinge behauptet worden als vor der Polizei. Dass Högels Taten und Oldenburg vollkommen unbemerkt blieben, ist nach Schmidts Aussage unwahrscheinlich: Andere Pfleger sollen Högel untersagt haben, an ihre Patienten heranzutreten.

Deutliche Missstände auch in Delmenhorst

Die Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst hätten dagegen deutlich offener ausgesagt. Doch auch hier weist Schmidt auf deutliche Missstände hin: Schon in den ersten 16 Tagen nach Högels Dienstantritt am 15. Dezember 2002 ist es auf seiner Station zu acht Todesfällen gekommen, sechs davon starben in Högels Dienstzeit.





Medikamentenverbrauch steigt "erdbebenartig"

Kollegen hätten gebrauchte Ampullen des Medikaments Gilurytmal, mit dem Högel viele Patienten getötet haben soll, im Müll entdeckt. Eine stellvertretende Stationsleiterin, die sich auch selbst noch deshalb vor Gericht verantworten muss, habe dies erst sehr spät weitergegeben. Die Fälle müssten laut Schmidt der Stations- und Klinikleitung bekannt gewesen sein. Ebenso hätte wohl der hohe Verbrauch an Gilurytmal auffallen müssen. Der Verbraucht sei nach Högels Dienstantritt "erdbebenartig", so Richter Sebastian Bührmann, angestiegen.

Anzeige Anzeige

Zugang zu Gilurytmal wurde vereinfacht

Doch es kam kein Verdacht auf. Im Gegenteil: Die Bestellung des Mittels wurde noch vereinfacht. Konnten zunächst nur Ärzte Gilurytmal ordern, wurden dies später auch für Pfleger erlaubt. Doch auch zuvor, so sagte Schmidt aus, sei die Bestellung des Herzmedikaments nicht allein Sache der Ärzte gewesen. Zumindest ein Arzt habe zugegeben, sein Passwort für die Bestellungen an Pfleger weitergegeben zu haben.

Sein Aussageverhalten folgt einem Plan. Einem guten Plan. Arne Schmidt, Soko Kardio





Ein Hauptthema des Prozesses ist die Glaubwürdigkeit Högels. "Er lügt immer noch", ist sich Schmidt sicher. "Sein Aussageverhalten folgt einem Plan. Einem guten Plan." Insbesondere an Högels Aussagen zu seiner Tätigkeit im Rettungsdienst in Delmenhorst sowie nach seiner Kündigung dort sowie in der Anästhesieabteilung und Oldenburg hat Schmidt massive Zweifel. Högel bestreitet, dort gemordet zu haben. Die Polizei habe andere Vermutungen.