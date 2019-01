Delmenhorst. Mit dem Abgang von Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann wachsen Sorgen bei werdenden Müttern.

Als Geburtsort, da sollte schon Delmenhorst vermerkt sein. Das steht für die werdende Mutter Saskia Weise fest. Das spiele schon eine Rolle bei der Wahl der Klinik. Bisher stand die Entscheidung felsenfest. Saskia Weises erstes Kind soll im Mai im Josef-Hospital zur Welt kommen. Doch der Wechsel an der Spitze der Frauenklinik bringt die 32-jährige Lokalpatriotin ins Grübeln.

Guter Ruf bisher

Alba van Staden, eine sehr gute Freundin, ist ebenfalls schwanger. Termin für das erste Kind ist Mitte April. „Ich wohne quasi direkt gegenüber dem JHD. Kurze Wege und der gute Ruf der Frauenklinik haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Doch jetzt stellt man sich schon Fragen, die Sicherheit fällt erst einmal weg“, sagt sie. „Saskia und ich kommen beide aus sozialen Berufen, wir wissen um den Fachkräftemangel, auch bei Hebammen. Ersatz ist nur schwierig zu finden. Da will man ja nicht blauäugig an die Sache herangehen.“

Von der Delmenhorster Frauenklinik hat Alba van Staden bisher nur Positives gehört. Vor allem von der nun scheidenden Chefärztin Dr. Katharina Lüdemann. „Die Frauenklinik stand für natürliche Geburten, das war für mich ein wichtiger Grund, mich für das JHD zu entscheiden. Da geht es um Vertrauen.“ Auch Saskia Weise weiß um den guten Ruf Lüdemanns und der Klinik. Die Freundinnen hoffen jetzt auf mehr Informationen. Sie wollen wisse, wie geht es mit der Frauenklinik am JHD weiter – und dann ihre Entscheidung fällen.

Kurze Wege gefragt

Die Frage, wie es weitergeht, stellt sich auch für Khalida Nabo. Die Delmenhorsterin hat ihren ersten Sohn vor gut fünf Jahren in Buchholz bei Hamburg zur Welt gebracht. Bald danach folgte der Umzug nach Delmenhorst, wo ihr Mann bei der Bundeswehr Arbeit hat.

Seit einiger Zeit beschäftigt die 32-Jährige die Frage, wo sie Mitte April ihren zweiten Sohn bekommen soll. Klar, warum nicht direkt am Wohnort? „Ich habe bisher so viel Positives über das JHD gehört“, sagt sie. „Aber jetzt bricht das Kartenhaus ein Stück weit zusammen.“ Dass nach dem Weggang der bisherigen Chefärztin auch noch mehrere Hebammen das Haus verlassen wollen, sei schon ein wenig beunruhigend.

Khalida Nabo, die in einer Zahnarztpraxis arbeitet, gibt sich pragmatisch: Ende Januar wird eine Bekannte im Krankenhaus an der Wildeshauser Straße entbinden, auch deren Erfahrungen möchte sie noch abwarten. Dann soll die Entscheidung zwischen Delmenhorst, Oldenburg und Bremen schnell fallen, auch um sich mit den jeweiligen Gegebenheiten vertraut zu machen. Eine letzte Option wäre neuerlich Buchholz, wo Khalida Nabos Eltern leben. „Aber vom Weg her wäre Delmenhorst natürlich am schönsten.“