Delmenhorst. Mit einer Botschaft an Delmenhorster Frauen und Familien reagiert jetzt Dr. Frank Starp, Ärztlicher Direktor des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD), auf die anhaltende Kritik am Wechsel an der Spitze der Frauenklinik.

Er tritt Befürchtungen entgegen, die Geburtshilfe am JHD könne bald Geschichte sein. „Alle Frauen, die sich bei uns zur Geburt angemeldet haben, brauchen sich keinerlei Sorgen machen. Ich versichere ihnen, dass sie, wie geplant, hier bei uns in Delmenhorst in der gewohnt guten Betreuung durch das Team der Frauenklinik entbinden können“, sagt Starp. Und auch zukünftige werdende Eltern könnten darauf bauen. „Selbstverständlich soll die Geburtsmedizin am JHD erhalten bleiben“, betont Starp. „Wir wissen um die Bedeutung einer wohnortnahen Geburtsmedizin und werden alles dafür tun, diese auch weiterhin sicherzustellen.“

Ein Chefarztwechsel führe aber immer auch zu einer gewissen personellen Fluktuation. „Das ist natürlich eine Herausforderung – ganz besonders in diesem Bereich, in dem speziell bei den Hebammen ein Fachkräftemangel in Deutschland herrscht“, erläutert Starp und antwortet damit auch den Hebammenverbänden, die sich um die Zukunft der Geburtshilfe am JHD sorgen.

Künftig breiter aufgestellt

„Am JHD arbeiten zur Zeit 22 Hebammen. Ein Großteil davon auf einer halben Stelle. Fünf Hebammen haben nun gekündigt und werden – abhängig von der Kündigungsfrist – in den nächsten Monaten das Haus verlassen“, sagt Starp. „Wir sind daher mit Hochdruck und mit der Unterstützung einer auf die Gesundheitsbranche spezialisierten Personalagentur dabei, neues Personal zu gewinnen und haben bereits Kontakt zu ersten Interessentinnen.“

Und auch der Sorge, der neue Chefarzt Dr. Aref Latif sei für das Thema Geburtshilfe nicht der richtige Mann, tritt Starp entgegen: „Mit Herrn Dr. Latif haben wir einen neuen Chefarzt fürs Josef-Hospital gewonnen, dem beide Standbeine der Frauenklinik, die operative Gynäkologie und die Geburtshilfe, sehr am Herzen liegen. Damit sind wir künftig breiter aufgestellt.“