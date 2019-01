Delmenhorst. Christoph Becker steht im Event- und Kulturtheater Divarena nicht mehr in der ersten Reihe. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Spätestens als ein Langzeit-EKG Zahlen dafür lieferte, was Christoph Becker schon etwas länger fühlte, da war für ihn klar. Es muss sich was ändern. Ein Ruhepuls von 116. Da hat der Spaß ein Ende. Beckers erste Reaktion: Tabletten vom Doc – und wieder reinstürzen in die Arbeit. „Aber irgendwann hat sich der Körper wieder bemerkbar gemacht.“ Becker gehört zu der Spezies Männer, die Arztbesuche gern auf die lange Bank schieben. Was von allein kommt, das geht auch von allein.

„Aber man kommt irgendwann ins Grübeln“, sagt Becker, auch weil in seinem Umfeld die ein oder andere Krankengeschichte ernste Ausmaße annahm.

Rund um die Uhr im Einsatz

Als Geschäftsführer der Divarena, da war er quasi 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche im Einsatz, natürlich nachts, das Handy nie aus. Immer unter Dampf. Er hat das Kulturtheater mitbegründet, war eines der prägenden Gesichter. Und jetzt soll einfach Schluss sein?

„Die Divarena bleibt natürlich mein Baby“, sagt der 42-Jährige. Und so will er zwar raus aus dem ganz großen Druck. Aber ganz aufhören? Das kann er dann doch nicht. Liebe und Herzblut sind Begriffe die fallen – und die nicht so einfach dahergesagt sind. „Wir brauchen Christophs Input weiterhin“, sagt Christian Hohnholt, jetzt alleiniger Geschäftsführer und längst ein guter Freund Beckers. Und so wird Becker zwar nicht mehr als Geschäftsführer wirken. Er wird auch nicht mehr täglich in der Divarena zu sehen sein. „Aber ich werde künftig sicherlich noch die Hälfte meines Arbeitstages in die Divarena stecken“, sagt der Familienvater.

Mehr Zeit für neues Geschäftsfeld

Der Rückzug aus der Geschäftsführung soll dazu dienen, dass sich Becker mehr Zeit nehmen kann für das Online-Marketing. „Das Geschäftsfeld bietet viele Perspektiven“, sagt Becker, der unter anderem Künstler wie Gregor Meyle auf diesem Sektor unterstützt.

Anzeige Anzeige

Und da ist noch ein Punkt, der Becker Jahr für Jahr mehr ins Grübeln gebracht hat. „Bevor ich für die Divarena gearbeitet habe, da war es immer so: Wenn Du faul bist, fällt das Ergebnis schlecht aus. Wenn Du viel arbeitest, dann bleibt am Ende viel Geld übrig. Der Erfolg für die Mühe war sichtbar. Seit sieben Jahren geben wir im Team alles für die Divarena, am Ende steht aber unterm Strich ein Minus. Das wurmt mich“, sagt Becker. 50.000 Euro stehen für das Jahr 2018 als Verlust da. Die Jahre davor sah es ähnlich aus. Christian Hohnholt buttert das Geld dann rein. Natürlich wäre auch ihm ein Plus lieber. „Ich habe Christoph aber immer gesagt, er soll sich da keine Gedanken machen. Ich weiß, was er und das Team leisten. Das Minus hat nichts mit der Arbeit zu tun.“

Defizit ausgleichen

In der Kulturszene gut über die Runden zu kommen, sei eben nicht leicht. „2018 war das Jahr mit der besten Auslastung der Divarena überhaupt“, sagt Becker. Ausverkaufte Veranstaltungen, zufriedene Künstler, begeisterte Zuschauer – und am Ende nicht einmal eine schwarze Null. „Da macht man sich schon Gedanken“, sagt Becker.

Wie kann man mehr Geld verdienen? Beckers Vorschlag, seine Aktivitäten im Online-Marketing in das Divarena-Geschäft einzubinden, hat Hohnholt gleich abgelehnt. „Es kann doch nicht sein, dass Christoph nebenbei noch mehr arbeitet, um hier das Defizit auszugleichen.“

Eine Möglichkeit, die Divarena wirtschaftlicher zu machen, sei die Kulturförderung, betont Hohnholt. Von der Stadt gibt es für die private Einrichtung keinen Zuschuss. Weitere Sponsoren wären aber natürlich willkommen. „Es ist ja so: Mehr Veranstaltungen können wir nicht anbieten, da wäre der Markt schnell überreizt. An den Eintrittspreisen können wir auch nicht mehr viel drehen, sonst werden die Karten zu teuer“, sagt Becker.

Betrieb läuft normal weiter

Und so könne es vorkommen, das selbst ausverkaufte Veranstaltungen am Ende nicht immer profitabel sind. Aber aufgeben, das wollen die Macher der Divarena natürlich nicht. „Der Betrieb läuft normal weiter. Auch ohne Christoph in der Geschäftsführung“, sagt Hohnholt. Lisa-Marie Nistlers Rolle im Team werde nun noch wichtiger. Aber wie soll die Arbeit, die Christoph nicht mehr leistet, aufgefangen werden? „Wir werden unsere Aktivitäten außerhalb der Divarena weitgehend aufgeben und uns aufs Kerngeschäft konzentrieren vor Ort“, sagt Hohnholt. Bislang hatte das Team um Becker und Nistler auch Veranstaltungen für Künstler in anderen Städten organisiert.

Zahlreiche Stars fest gebucht

In der Divarena aber, da gehe alles seinen Gang. 2019 werden unter anderem Matze Knop, Hennes Bender, Wolfgang Trepper, Bernhard Hoëcker und Hans-Werner Olm erwartet. Auch das Oktoberfest im Zelt wird es wieder geben. Christoph Becker ist dann nicht mehr mittendrin. Aber immer noch dabei. Er kann wohl auch gar nicht anders.