Delmenhorst. Der Schilderhersteller Tönnjes verdrängt einen Mitbewerber in seiner Branche vom Markt. Nun sind die Delmenhorster eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer.

Der Delmenhorster Schilderfabrikant Tönnjes ist eigenen Angaben zufolge zum Weltmarktführer in der eigenen Branche aufgestiegen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es am 20. Dezember die Anteile seines Wettbewerbers, der Utsch AG, an der gemeinsamen Firma Utsch Tönnjes International GmbH übernommen. „Damit scheidet der Wettbewerber endgültig aus der Gesellschaft aus“, teilt das Delmenhorster Unternehmen mit. Künftig lautet der Name der Firma Tönnjes International GmbH.

Angebotspalette erweitert

Damit erweitert Tönnjes seine Angebotspalette. Der Mitteilung zufolge werde man nun vom Technologielieferant zum Systemanbieter: Von der Kennzeichen-Produktion bis zur Schaffung eines zentralen Zulassungsregisters kommen nun sämtliche Bereiche der Fahrzeugregistrierung aus einer Hand.

Die Tönnjes Holding AG besteht ihrer Internetseite zufolge aus mehreren Tochtergesellschaften und führt ein bundesweites Netz aus über 230 Filialen, die aus Prägestellen und 35 Kfz-Zulassungsdiensten bestehen. Zudem ist der Konzern an 50 Standorten im Ausland beteiligt. Mit seinen Partnern beschäftigt er laut Eigenangaben 2000 Mitarbeiter weltweit.

Digitale Auslesung von Kennzeichen

Unter anderem stellt Tönnjes spezielle Kennzeichen her, die mit einem Chip bestückt sind und so automatisiert ausgelesen werden können. Mithilfe eines Chip-Aufklebers auf Windschutzscheiben soll so zum Beispiel das Fälschen von Plaketten oder der Missbrauch gestohlener Kennzeichen verhindert werden.