Delmenhorst. Mit einem Warnstreik kämpfen Beschäftigte der Geld- und Wertdienstbranche am Mittwoch für bessere Löhne. In Delmenhorst rät ein Geldinstitut seinen Kunden dazu, Bargeld möglichst selten einzusetzen.

Beschäftigte der Geld- und Wertdienstbranche haben am Mittwoch deutschlandweit hunderte Geldtransporte bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Neujahr angekündigt, dass kurzzeitig Bargeld knapp werden würde. In Delmenhorst betroffen sind Filialen der Oldenburgischen Landesbank (OLB), da sich Mitarbeiter eines Unternehmens beteiligen, mit dem das Geldinstitut zusammen arbeitet. „Vorübergehende Engpässe in der Bargeldver- und -entsorgung sind deshalb auch bei unseren Filialen und SB-Stellen generell möglich“, heißt es von Sprecher Timo Cyriacks. „Speziell an unseren Standorten im Bereich Delmenhorst/Ganderkesee/Hude ist die Lage zurzeit recht positiv. Diese Standorte werden von unserem Dienstleister trotz des Warnstreiks größtenteils versorgt.“ Gravierende Engpässe gebe es keine, es sei nach Einschätzung der Bank genügend Bargeld verfügbar. „Da wir aber generell auf Hintergründe und Dauer des Streiks als Bank keine Einflüsse haben, empfehlen wir unseren Kunden, ihr verfügbares Bargeld möglichst selten einzusetzen und dafür bei Gelegenheit eher mit der Girocard zu bezahlen.“

Keine Probleme bei der LzO

„Da es sich bisher nur um einen Warnstreik handelt, gehen wir davon aus, dass es im Delmenhorster Raum zu keinen Beeinträchtigungen kommt“, gibt Geert Stadtlander, Leiter der Abteilung Vorstandstab der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) Entwarnung. Sollten weitere Streiks angekündigt werden, würde die Situation neu bemessen werden. „Wir planen immer vorausschauend, wie auch jetzt über die Feiertage.“

Einzahlungen in Automaten lindern Not

Auch bei der Volksbank Delmenhorst Schierbrok läuft „alles wie gehabt“, wie Sprecherin Katja von Elbwart sagt. Das Unternehmen, das für die Volksbank Geld transportiere, werde nicht bestreikt. Sollten weitere Arbeitsniederlegungen angekündigt werden, würden trotzdem keine Einschränkungen für die Kunden drohen. „Sollte es dazu kommen, könnten wir eine Woche überbrücken, da in unsere Geldautomaten auch eingezahlt wird.“ Vor allem die Einnahmen von Geschäftsleuten oder der Inhalt von Spardosen lande laut von Elbwart in den Automaten.

Anteil von Bargeld an Zahlungen sinkt

Nur noch 50 Prozent beträgt der Anteil der Kunden, die bei Inkoop noch mit Bargeld zahlen, verrät Vertriebsleiter Christian Krzefski. „Da unsere Kunden auch gebührenfrei bis zu 200 Euro abheben können, bieten wir auch Bargeldversorgung für die Bevölkerung“, betont Krzefski. Da einige Kunden von dem Angebot Gebrauch machen und so die Kassen leeren, muss auch weniger Bargeld nach Ladenschluss transportiert werden, erklärt er. Der Anteil der Zahlungen mit Bargeld nehme außerdem ab. Seit Neuestem könne bei Inkoop auch mit dem Smartphone über „Apple Pay“ bezahlt werden.

Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

Die Tarifverhandlungen werden nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Neben einer Gehaltserhöhung wird eine Angleichung der Gehälter in den neuen und alten Bundesländern und ein verbindlicher Tarifvertrag gefordert.