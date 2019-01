Wieder geht Müll in Delmenhorst in Flammen auf MEC öffnen

Am 1. Januar standen in Delmenhorst Mülltonnen an der Syker Straße und an der Helgolandstraße in Brand. Foto: Polizei

Delmenhorst. Zum wiederholten Male ist in Delmenhorst Müll in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, sind am Dienstag, 1. Januar, zwischen 2 und 2.35 Uhr mehrere Abfallbehälter in Brand geraten.