Delmenhorst. Zwei große Schwestern haben das erste Baby des neuen Jahres im Delmenhorster Josef-Hospital ungeduldig erwartet. Um 5.02 Uhr kam der kleine Leon Mu zur Welt.

Leon heißt das erste Baby, das im gerade angebrochenen Jahr 2019 im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) geboren ist. Um 5.02 Uhr am Neujahrstag konnte seine Mutter Boxiang Mu den mit 56 Zentimetern gar nicht so kleinen Jungen zum ersten Mal in den Arm nehmen. Und nicht nur die Delmenhorsterin selbst hat ihr drittes Kind sehnlich erwartet: Die beiden großen Schwestern Emily (6) und Kimberly (4) waren auch sehr gespannt auf ihren kleinen Bruder.

Geburtenzahl steigt deutlich an

Beinahe hätte noch ein anderes Neujahrsbaby die Nase vorn gehabt, doch es kam schließlich um 23.09 Uhr an Silvester auf die Welt. Damit kam das JHD am Jahresende auf 953 Geburten und setzt den zuletzt steilen Anstieg der Geburtenrate fort. 2017 zählte die Frauenklinik am JHD 893 Geburten, 2015 waren es noch rund 700. Mit dem kleinen Leon Mu beginnt nun die Zählung für 2019, doch für seine Familie ist etwas anderes entscheidender als der genaue Geburtstag, an dem auf einmal alles ganz schnell ging. „Hauptsache ein gesundes Kind“, sagt Boxiang Mu.