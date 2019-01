Delmenhorst Zwei etwas größere Feuer und sechs Kleinbrände haben die Delmenhorster Feuerwehr in der Silvesternacht gefordert. Noch deutlich mehr zu tun hatte der Rettungsdienst.

Ein Garagenbrand an der Heimstraße sowie ein brennender Schuppen am Wilhelm-Tell-Weg haben der Delmenhorster Feuerwehr die beiden größten Einsätze in der Silvesternacht beschert. Der Einsatzleiter sprach von einer „verhältnismäßig ruhigen Silvesternacht“ für die Feuerwehr. Für den Rettungsdienst sei hingegen „die Hölle los“ gewesen. Teilweise mussten Krankenwagen aus dem Umland aushelfen.

Auto komplett ausgebrannt

Unter den insgesamt acht Löscheinsätzen zählte die Berufsfeuerwehr sechs Kleinbrände, dabei handelte es sich vor allem um brennende Mülltonnen. Bei einem Garagenbrand war gegen 2.10 Uhr an der Heimstraße auch die Ortsfeuerwehr Stadt im Einsatz. Laut Polizei kam hier vorsorglich ein Krankenwagen zum Einsatz, Verletzte gab es aber letztlich nicht. Der Schaden blieb laut Polizei überschaubar. Morgens gegen 7 Uhr brannte dann am Wilhelm-Tell-Weg ein Schuppen, die Flammen zerstörten auch ein daneben abgestelltes Auto. Auch hier war aber kein Wohnhaus vom Feuer betroffen.

Verletzte durch Feuerwerkskörper

Für den Rettungsdienst gab es nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr vor allem „viele Einsätze im Zusammenhang mit Alkohol“, auch durch Stürze. Zudem mussten aber auch Verletzungen durch Feuerwerkskörper verarztet werden. Die Einsatzzahl liege „im hohen zweistelligen Bereich“. Teilweise mussten Rettungswagen aus den Nachbarkreisen einspringen, so habe bei einem der Brandeinsätze ein Krankenwagen aus dem Landkreis Oldenburg ausgeholfen.

Polizei spricht von „normaler Einsatzlage“ an Silvester

Die Delmenhorster Polizei sprach in einer ersten Einschätzung von einer „normalen Einsatzlage“ in der Silvesternacht. Es habe schon einige Einsätze gegeben, aber nichts Herausragendes.