Delmenhorst Ein neues Baby oder der langersehnte Trip nach New York: Die kommenden zwölf Monate halten für viele Delmenhorster Großes bereit.

Familienzuwachs oder Fernreise, Schulabschluss oder Berufsstart: Viele Delmenhorster wissen bereits, dass das beginnende Jahr Spannendes für sie bereithält. Doch egal, ob sie zur „Keine Vorsätze“-Fraktion oder zu denen mit langen Listen guter Absichten für 2019 gehören – viele der Antwortwilligen haben sich bei einer nicht repräsentativen Umfrage unserer Zeitung am Silvestertag zufrieden mit 2018 gezeigt. „Es darf so bleiben, wie es ist“, lautete häufig die erste Reaktion auf die Frage nach Wünschen für das neue Jahr.

Vorfreude auf Reisen und Ausbildungsstart

Ganz entspannt geht Carina Kämena den Jahreswechsel an. „Ich mache mir keinen Druck und lasse alles auf mich zukommen“, sagt die 26-Jährige. Fest eingeplant ist allerdings ihre zweite New-York-Reise im Mai.

Auch Selina Borchers (20) und Jasmin Bensch (18) aus Delmenhorst haben noch keine konkreten Neujahrsvorsätze, aber spannende Pläne. „Bei mir geht die Ausbildung im neuen Jahr so richtig los“, freut sich die 20-Jährige. Bei ihrer Freundin steht stattdessen das Fachabitur auf dem Programm.

Mehr Zeit für Freunde als Vorsatz

Simone Philipp formuliert hingegen schon konkrete Vorsätze für 2019: Weniger Zeit am Handy, mehr Urlaub, weniger Stress, „Dinge nicht so an sich ranlassen“, zählt sie auf. „Wichtig finde ich, dass man mehr Zeit für Freunde hat, und sie sich umgekehrt auch mehr Zeit für einen nehmen“, betont die 42-jährige Delmenhorsterin.

Für Beate Sommer ist Zeit mit der Familie noch wesentlicher, vor allem mit den Enkelkindern, sagt die bekennende Kindernärrin. „Im Februar kommt noch ein Enkelkind dazu“, freut sich die 59-Jährige aus Delmenhorst. Ihre guten Wünsche gelten denn auch den Verwandten.

Plädoyer für mehr Freundlichkeit

Wunschlos zufrieden zeigt sich Gisela Antczak, zumindest was ihr Privatleben angeht. Darüber hinaus fallen ihr doch noch zwei Dinge mit Verbesserungsbedarf ein: „Wenn alle freundlicher miteinander wären, wäre viel gewonnen“, sagt die 77-Jährige. Und ihre Stadt dürfte sauberer werden, findet die Delmenhorsterin, vor allem rund um Bahnhof und ZOB.

Anzeige Anzeige

Hertie-Perspektive als größter Wunsch für die Stadt

Was Wünsche für ihre Stadt angeht, sind die meisten befragten Delmenhorster zurückhaltend: Ersatz für die Hertie-Ruine liegt vielen am Herzen, ansonsten erwähnen mehrere der in der Fußgängerzone befragten Passanten lobend das neue City-Parkhaus. „Die Parkmöglichkeiten in Delmenhorst sind jetzt hervorragend“, sagt Hans-Heinrich Witte. Nur eines vermisst der 63-jährige Delmenhorster: „Die Brötchentaste oder eine andere Möglichkeit, kurz umsonst zu parken.“