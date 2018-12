Fahrer streiten über Zusammenstoß an Ampel MEC öffnen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall an einer Ampel in Delmenhorst. Symbolbild: dpa

Delmenhorst. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag, 29. Dezember, in Delmenhorst an einer Ampel gekommen. Wie der entstand, darüber hatten die beiden Beteiligten sehr unterschiedliche Ansichten.