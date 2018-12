Delmenhorst. Eine Unfallflucht am Hasporter Damm meldet die Polizei in Delmenhorst. Dem Flüchtigen ist dabei ein „Missgeschick“ passiert.

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 28-jähriger Delmenhorster gegen 0.20 Uhr mit seinem Toyota den Hasporter Damm in Delmenhorst mit circa 50 Stundenkilometern stadteinwärts. Plötzlich fuhr von hinten ein weißer Audi auf den vorausfahrenden Toyota auf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Wagen sofort vom Unfallort und flüchtete stadteinwärts.

Allerdings verlor der Unfallverursacher sein vorderes Kennzeichenschild am Unfallort. Der beschädigte Audi konnte so wenig später im Stadtgebiet Delmenhorst aufgefunden werden. Der Halter, ein 32-jähriger Mann aus Delmenhorst, wurde allerdings noch nicht angetroffen. Der Schaden an beiden Autos wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.