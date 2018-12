Delmenhorst. Die Bundeszentrale für politische Bildung schickt ihre Wanderausstellung „Frieden machen! nach Delmenhorst. Hier steht, worum es geht.

Im Jahr 2016 war das Gymnasium an der Willmsstraße einer der Ausstellungsorte der Wanderausstellung „Muslime in Deutschland“ der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) .„Die Bundeszentrale hat das Willms-Gymnasium erneut angesprochen, 2019 Ausstellungsort der neuen Wanderausstellung „Frieden“ zu sein. Das ist uns eine große Ehre“, sagt Schulleiter Stefan Nolting.

Die Wanderausstellung ist vom 10. Januar bis zum 7. Februar zu sehen. Wer sie sehen möchte, wird gebeten, sich im Sekretariat des unter (04221) 14671 oder per Mail an willms@ewetel.net anzumelden.

Zur Ausstellung: Sollte man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Und wenn ja, wie kann ein Eingreifen aussehen? In welcher Situation ist es sinnvoll, wann ein Erfolg? In vielen Krisenregionen arbeitet heute neben internationalen Truppen eine Vielzahl von zivilen Fachkräften, mit dem Ziel, dauerhaften Frieden zu schaffen. Ihre Arbeit steht im Mittelpunkt dieser Ausstellung: sie moderieren Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, setzen sich für die Gleichberechtigung von Frauen ein, unterstützen beim Wiederaufbau der Verwaltung oder dokumentieren Menschenrechtsverletzungen.

Zielgruppe sind vor allem Schüler ab Klasse 9

Diese Arbeit werde gerade dann wenig wahrgenommen, wenn sie gelingt. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht daher dieses noch junge globale Tätigkeitsfeld zum Thema einer Wanderausstellung. Die Schau, die sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse richtet, stellt die zentralen Instrumente und Prinzipien ziviler Friedensarbeit vor, setzt sich aber auch mit ihren Kontroversen auseinander: Soll man sich überhaupt in Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Wie kann ein Eingreifen gegebenenfalls aussehen? Wann ist es sinnvoll? Wie ist das Verhältnis zu militärischen Operationen? Wer definiert den Erfolg? Was ist überhaupt Frieden und kann man Frieden wirklich machen?