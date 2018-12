Arbeiten an der A28 auf Delmenhorster Stadtgebiet MEC öffnen

In Delmenhorst stehen auf der A28 Grünpflegearbeiten an.Symbolfoto: Colourbox.de

Delmenhorst. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen Delmenhorst-Deichhorst und Delmenhorst-Adelheide der A28 werden am Donnerstag, 3. Januar 2019, in Fahrtrichtung Bremen in der Zeit von 8.30 bis etwa 15 Uhr zeitweilig gesperrt.