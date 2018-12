Delmenhorst. Im April 2019 bricht die Zeit der Großveranstaltungen in Delmenhorst an. Sämtliche beliebte Events erfahren eine Neuauflage.

Mit dem 13. Delmenhorster Autofrühling startet im kommenden Jahr die Saison der Großveranstaltungen in der Stadt. Am Sonntag, 28. April 2019, glänzt wieder der Lack der neuesten Automodelle im Herzen der Stadt. Parallel dazu öffnen die Kaufleute der Innenstadt zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Frühjahrs-Kramermarkt im Mai

Sechs Tage später verlagert sich der Mittelpunkt des Geschehens von der Innenstadt auf die Graftwiesen. Dort geht am Samstag, 4. Mai 2019, der Kramermarkt in seine Frühjahrsausgabe. Bis Mittwoch, 8. Mai 2019, dauert die Kirmes auf den Graftwiesen an.

Auch im Mai 2019 ist die Delmenhorster Innenstadt wieder ein Ziel für Vatertagstouren. Am Donnerstag, 30. Mai 2019, wird beim „Frühtanz: Vatertag“ rund um die Markthalle gefeiert. Zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres laden die Geschäftsleute am Sonntag, 2. Juni 2019, ein.

Stadtfest geht Mitte Juni in vierte Auflage

Elf Tage später befindet sich Delmenhorst im Partymodus. Von Donnerstag bis Samstag, 13. bis 15. Juni 2019, wird rund um das Rathaus das vierte Delmenhorster Stadtfest unter der Regie der Delmenhorster Wirtschaftsförderung begangen.

Am Wochenende nach dem Stadtfest steht mit dem 24-Stunden-Burginsellauf in der Graft am Samstag, 22. Juni 2019, die sportliche Großveranstaltung des Jahres an.

Stadtgetümmel läutet zweite Jahreshälfte ein

Das Programm der zweiten Jahreshälfte wird mit Graf Gerds Stadtgetümmel am Samstag, 6. Juli 2019, eingeläutet. Bis Sonntag, 7. Juli 2019, läuft die 11. Ausgabe des Mittelaltermarktes auf der Burginsel und der Hotelwiese.

Anzeige Anzeige

Der edle Rebensaft steht von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. August 2019, im Mittelpunkt. Dann wird innerhalb und außerhalb der Markthalle das Delmenhorster Weinfest gefeiert.

Burginselfestival im August

Zwei musikalische Abende in besonderer Atmosphäre bietet das Burginsel-Festival am Freitag und Samstag, 23. und 24. August 2019.

Am darauffolgenden Sonntag, 25. August 2019, lädt das beschauliche Hasbergen zum Stöbern auf dem Hökermarkt ein.

Die Herbstausgabe des Kramermarktes findet von Samstag bis Mittwoch, 7. bis 11. September, statt. Am Sonntag, 8. September 2019, laden die Innenstadt-Kaufleute zum dritten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein.

Letzter verkaufsoffener Sonntag am Kartoffelfest-Sonntag

Das 28. Kartoffelfest steigt am Sonntag, 13. Oktober 2019, in der Innenstadt. Parallel dazu findet die letzte sonntägliche Geschäftsöffnung des Jahres statt.

Der große Laternenumzug durch die Stadtmitte findet am Freitag, 25. Oktober 2019, statt.

Wer jetzt schon wieder an Weihnachten denkt, kann sich auf Mittwoch, 27. November 2019, freuen. Dann findet bis Montag, 23. Dezember 2019, die nächste Ausgabe des Delmenhorster Weihnachtsmarktes statt.