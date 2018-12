Delmenhorst. Comedian Johannes Flöck kommt am 1. Februar 2019 in die Divarena nach Delmenhorst.

Es ist angerichtet: Das neue Comedy-Programm von der Nr. 1 im Altern, wie Johannes Flöck bezeichnet wird, soll auch die Haltbarkeit jedes einzelnen Besuchers verlängern. In Flöcks neuem Soloprogramm erfahren Besucher der Divarena am Donnerstag, 1. Februar, ab 20 Uhr, wie man auf authentisch-humorvolle Weise mehr Spaß am Reifen hat.

„Es nützt ja nichts, dem Altern nur die frischgeglättete Botoxstirn zu bieten“, sagt Flöck. Themenwelten wie gesunde Ernährung, „ein Glas Rotwein ersetzt eine Stunde Sport“ oder wie „Mann als Gentleman die Haltbarkeit der Partnerschaft verlängert“ bieten nur einige Einblicke in die „Flöckosophie“ und eine echte Alternative, altersbedingte Veränderungen wieder positiv zu betrachten.

Seit 2002 auf den Comedy-Bühnen

Flöck bringt jede Menge eigene Erfahrungen mit und weiß, wovon er spricht: „Es gibt nur drei, die Dir die Wahrheit über dein Aussehen sagen – Kinder, Betrunkene und Leggins.“

Flöck nimmt sein Publikum mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt des professionellen Reifens und bietet eine humorvolle Motivation gegen Altersresignation.

Der Comedian wurde am 19. April 1968 geboren. Seit 2002 tourt er mit diversen Soloprogrammen durch ganz Deutschland. Seit Herbst 2017 spielt er sein neues Programm „Verlängerte Haltbarkeit“ Zudem ist er auch mit seinem Jubiläumsprogramm „Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen“ live zu erleben. Unter dem gleichen Titel veröffentlichte er bereits sein erstes Buch (Fischer Verlag). Flöck ist zudem seit vielen Jahren gern gesehener Gast in vielen TV-Shows.