An der Friedrich-Ebert-Allee hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Am Donnerstag hat sich an der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos kollidierten, eines prallte gegen die Hauswand der Städtischen Galerie.