Delmenhorst. Der Delmenhorster Tierschutzverein empfiehlt mit Blick auf Silvester eine Registrierung der Haustiere. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins vom 26. Dezember 2018 hervor.

Der Tierschutzverein Delmenhorst hat an Weihnachten bereits auf Silvester geblickt und spricht an alle Haustierbesitzer Empfehlungen aus, wie die Lieblinge den Jahreswechsel trotz explodierender Knaller und zischenden Böllern gut überstehen. Pressesprecherin Ulrike Büthe: „Silvester bedeutet für die meisten Tiere und Tierbesitzer besonders viel Stress. Daher ist es wichtig, einige Vorkehrungen für Silvester, aber auch die Tage davor zu treffen. Da es aber immer wieder vorkommt, dass Anfang des Jahres entlaufene Tiere in den Tierheimen landen, die zwar gekennzeichnet, aber leider nicht registriert sind, liegt es uns besonders am Herzen die Tierhalter auf die Registrierung aufmerksam zu machen. Dabei können wir FINDEFIX, den Dienst vom Deutschen Tierschutzbund, aber auch Tasso uneingeschränkt empfehlen. Die Registrierung bei beiden Diensten ist kostenlos und dauert höchstens ein paar Minuten.“

Das sind die Tipps des Deutschen Tierschutzbundes: