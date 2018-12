Delmenhorst. In Delmenhorst hat das „Kartonage“-Event am 25. Dezember 2018 wieder für eine willkommene Abwechslung an Weihnachten gesorgt.

Die Weihnachtsausgabe des Delmenhorster Partyevents „Kartonage“ hat am Dienstag, 25. Dezember 2018, für einen vollen Saal an der Elsflether Straße bis in die frühen Morgenstunden gesorgt. Die Gäste trudelten wie gewohnt erst zu späterer Stunde zum Abfeiern der „Kartonage X-Mas“ ein, nachdem die familiären Weihnachtspflichten erledigt waren. Viele nutzten die Möglichkeiten, schon vorab an der Abendkasse Tanzbänder zu kaufen, um sich das spätere Schlangestehen zu ersparen beziehungsweise den Eintritt überhaupt zu sichern. Hier die Kartonage-Termine für 2019 (bis auf 30. April alle an der Elsflether Straße): 16. März, 30. April Tanz in den Mai in der Markthalle Delmenhorst, 6. Juli, 14. September, 9. November, 25. Dezember.