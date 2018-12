Delmenhorst Zwischen Donnerstag und Sonntag ist ein Haus an der Eutiner Straße in Delmenhorst Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter verursachten mindestens 500 Euro Schaden.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 20. Dezember, gegen 23 Uhr, bis Sonntag, 23. Dezember, 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eutiner Straße eingebrochen. Dazu brachen sie laut Polizei eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden am Gebäude wird auf 500 Euro geschätzt.