Delmenhorst. Wer Weihnachten feiert, hat gern die Familie da. Bei Funks in Delmenhorst sind gleich 16 Amerikaner zu Besuch – ein selten trubeliges Fest erwartet die Familie.

Bei Erika Funk wird der Gast derzeit gebeten, seine Schuhe anzulassen. Ein Paar Schuhe nimmt etwa 25 mal 30 Zentimeter Platz in Anspruch. Den hat Erika Funk grad nicht, sagt sie mit einem Augenzwinkern. In ihrem – großen – Haus tummeln sich derzeit immerhin 16 Amerikaner, mit all ihrem Gepäck, mit ihren Schuhen, ihren Jacken – und gemeinsamen Familiengeschichten aus Jahrzehnten.

Der Stammbaum ist kompliziert

Zu Weihnachten wird in der Familie ein munterer Mix aus Deutsch und Englisch gesprochen. Eine erwartungsvoll dreinschauende Schar junger Amerikaner sammelt sich im Wohnzimmer. Zusammengerufen haben sie unter anderem die beiden Brüder Markus und Jochen Funk, Erika Funks Söhne. 1989 wanderte Jochen mit seiner damaligen Frau Debbie und zwei Kindern in die Vereinigten Staaten. Dort verzweigte sich die Familie, Stieftöchter, Schwager und Enkel kamen dazu. Und nun sammelt sich die Verwandtschaft bei der 83-jährigen Oma. Ein Angebot eines Freifluges war der Auslöser, erzählt Markus Funk. Jochen Funk hatte bei seiner amerikanischen Familie herumgefragt, wer noch mitkommen wolle in die alte Heimat des Vaters. „Normalerweise sind bei der Planung von Festen anfangs alle sehr begeistert und wollen mitmachen, aber mit der Zeit schrumpft die Anmelderzahl“, sagt sein Schwiegersohn Paul, „in diesem Fall war es umgekehrt.“ Irgendeine Dynamik habe sich da wohl entwickelt. So sammelte sich um Jochen dann quasi seine ganze Sippe: Sohn Jeremy mit Frau Emily von Hawaii, Tochter Jennifer mit Mann Paul aus Pennsylvania, Tochter Nicole mit Mann Richard aus Seattle, wo auch Jochen herkommt, und Tochter Katie und Sohn Kyle seiner zweiten Frau Tammy. Dazu Schwager und Kinder. Die ganze Stammbaum-Geschichte ist kompliziert. Man muss sie sich aufzeichnen lassen.

Ein Schultertippen nach langer Trennung

Selten sind die Treffen – wenn auch, immerhin, alle paar Jahre wieder. Über die vergangenen Treffen mäandern einige Geschichten durch das Zimmer: Wie Jennifer einmal zur Überraschung ihrer Großmutter Erika als unangemeldete Besucherin einem großen Postkarton entstieg; wie Paul bei einem Familienfest einen Elvis-Presley-Imitator gab, und Tammy ihm das Kostüm stellte. Wie Moritz, ein Austauschstudent aus Berlin, bei den Funks in Seattle zu Besuch war, und sich dick mit Kyle, Jochen Funks Stiefsohn, anfreundete. Und wie tatsächlich jetzt, lange danach, ein Wiedersehen mit Moritz geplant ist, was Kyle erst jetzt am Tisch sicher erfährt. Wie sie nach langer Zeit der Trennung zum 60. Geburtstag des mittlerweile verstorbenen Großvaters Philipp Funk überraschend zu Besuch kamen – Philipp Funk hatte gerade seine anderen Freunde begrüßt, als Sohn Jochen ihm mit dem Finger von hinten auf die Schulter tippte, und da auf einmal nach sechs Jahren Trennung die amerikanische Verwandtschaft im Nebenraum stand. Oder wie Nicole und Richard ihre derzeitigen Jobs aufgegeben haben, weil sie in den kommenden Monaten nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und den Rest der USA bereisen wollen. Lieblingsziel? „Portugal“. Warum Portugal? „Unsere Freunde waren da, sie haben geschwärmt und uns Bilder gezeigt. Da waren wir geködert“, sagt Nicole.

Erinnerungen an die Delmenhorster Schule

Jochens ältere Kinder Jeremy und Jennifer, die aus der ersten Ehe mit der Amerikanerin Debbie stammen, kennen Deutschland noch ein wenig aus ihrer Kindheit. Sie sind zur Hermann-Allmers-Grundschule gegangen. Drei bis vier Minuten Fußmarsch von Oma Erikas Haus entfernt ist das. Als sie noch jünger waren, haben sie bei Besuchen in Deutschland gelegentlich Abstecher dorthin gemacht, um auf dem Spielplatz zu spielen. Sie waren sieben und neun Jahre alt, als Vater Jochen mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau Debbie in deren Heimat Amerika zogen. Freunde von damals haben sie leider keine mehr. Beide sprechen immer noch deutsch, wenn auch langsam und mit Konzentration.

Eine Notiz für Aalrauch-Matjes

Die Amerikaner – die in den USA übrigens wegen ihrer Abstammung eher „die Deutschen“ genannt werden – haben in Delmenhorst einiges vor: Der Weihnachtsmarkt in Delmenhorst steht auf dem Programm, ebenso der Weihnachtsmarkt in Bremen. Ebenso in Bremen wollen sie das Pannekoekschip besuchen. Grafttherme und Riva stehen auch auf dem Plan. Kyle hat schwer Lust auf das kulinarische Entdecken Deutschlands. Er lässt sich Aalrauch-Matjes extra auf einen Zettel aufschreiben. Er schreckt vor keinen regionalen Spezialitäten zurück: „Wenn es komisch aussieht, schmeckt es“, sagt er. Die Familie will außerdem München und Salzburg sehen. Zuvor hatten sie sich schon in Amsterdam getroffen, um sich gemeinsam an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Von dort aus waren sie mit einem Reisebus nach Delmenhorst gefahren. Den Bus organisiert hatte Markus Funk, dem solche Unternehmungen von seiner Arbeit beim CVJM gewohnt ist. Großmutter Erika Funk ist froh, ihre Lieben um sich zu haben, auch wenn es eine anstrengende Zeit werden wird. „Weihnachten bedeutet mir sehr viel. Es wäre sehr schlimm, wenn ich sie nicht sehen könnte.“

Das „Many-colors-shirt“ von Atlas

Politik wird am Tisch übrigens kein Problem werden. Die Gesellschaft in den USA ist in den vergangenen Jahren extrem polarisiert zwischen Liberalen und Konservativen. Seit Wochen witzeln die Karikaturisten, was man am Weihnachtstisch noch sagen könnte, ohne Kleinkrieg am Weihnachtsmahl heraufzubeschwören. Aber die Funks sind sich relativ einig: „Das wird bei uns kein Problem sein.“ Selbst wenn sie da krass unterschiedlicher Meinung wären: Sie wollen es sich sicher nicht vermiesen – Amerikaner haben meist nur halb so viele Urlaubstage wie Deutsche. „Es ist herausfordernd, freie Tage zu bekommen“, sagt Jennifer. Und sie haben zu feiern: Magnus, der erste Sohn von Jeremy, wird heute, am Heiligabend, fünf Jahre alt. Das wird obendrein gefeiert. Sein kleiner Bruder Gunnar wird am 5. Januar drei. Leider hat Magnus sein Lieblings-Shirt nicht dabei, sonst könnte er es passend zur deutschen Herkunft anziehen. Es ist ein SV-Atlas-Trikot, wie auch sein Vater eins hat. Magnus nennt es sein „Many-colors-shirt“ – sein „viele-Farben-Shirt“.