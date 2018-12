Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst ist an den letzten Vorweihnachtstagen pickepackevoll. Letzte Einkäufe fürs Fest werden getätigt. Das war schon 1969 so.

Auch im Jahr der ersten Mondlandung, 1969 brummte schon das Weihnachtsgeschäft. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls eine damalige Aufnahme von dk-Fotograf Hermann Weizsäcker, der am Samstag des ersten Adventswochenendes das hektische Treiben an der damals auch noch von Automobilen benutzten Langen Straße in der Delmenhorster City festhielt. Noch waren es mehr als drei Wochen bis zum Heiligen Abend, aber die Zeit rast schnell dahin, da konnte es nicht schaden, sich rechtzeitig nach passenden Geschenken für die Liebsten umzuschauen.