Bei dem Unfall wurde der Wagen der Frau vermutlich total zerstört. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Zu einem Unfall ist es am Samstagmorgen, 22. Dezember, am Reinersweg in Delmenhorst gekommen. Dabei wurde eine 79-Jährige verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug holen.