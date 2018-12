Pastor Detlef Korsen und Yavuz Özoguz suchten verbindende Elemente zwischen ihren Religionen. Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Miteinander reden statt übereinander – das ist für Detlef Korsen, Pastor in Brinkum, ein Anliegen. Deswegen folgte er der Einladung des Delmenhorster Vereins Islamischer Weg zur Podiumsdiskussion „Müssen Christen Angst vor Muslimen haben?“ am Freitagabend in die Markthalle. Auch, wenn der Verein durchaus umstritten ist.