Stuhr. An einem Mercedes ist am Donnerstag, 20. Dezember, zu einem Schaden und danach zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von einer Unfallflucht in Stuhr-Brinkum berichtet die Polizei. Der Fall hat sich am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr an der Henlenistraße ereignet. Betroffen ist ein Daimler. Die Verursacher der Beschädigungen haben sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 2300 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer (0421) 80660 zu melden.