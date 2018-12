Delmenhorst. Markus Weise hat am 24. Dezember 18 Termine in Familien – als Weihnachtsmann macht er unzählige Kinder glücklich. Für sich selbst erwartet er im kommenden Jahr ein besonderes Geschenk.

Die Nase verschwindet fast im langen Rauschebart, über die runden Brillengläser schauen zwei wache Augen, der rote Mantel beeindruckt, auf dem Haupt sitzt die Mütze mit dem Bommel, die Hände, in weiße Handschuhe gekleidet, halten „Das Buch vom Weihnachtsmann“. Es kann keinen Zweifel geben, oder? Er muss es sein. Der, auf den alle Kinder warten. Aber gibt es ihn denn wirklich?

Die Antwort ist klar: „Wenn ich den roten Mantel anziehe, dann bin ich der Weihnachtsmann“, sagt Markus Weise. Die Betonung liegt auf dem kleinen Wörtchen bin. Denn Tausendsassa Markus Weise, im Hauptberuf Berufsschullehrer an der BBS II, ist Schauspieler, Komiker, Bühnenbildner, Musiker, Autor, Moderator, Parodist, Klinik-Clown, Humor-Beater und vieles mehr. In der Weihnachtszeit aber, da ist er eben der Weihnachtsmann. Und ein sehr gefragter dazu. Heiligabend, da geht es für ihn rund.

Seit 2003 im roten Mantel

Angefangen hat allerdings alles eine Nummer kleiner. „2003 muss das gewesen sein“, erinnert sich der Weihnachtsmann, also Markus Weise. Für das Patenkind von Mutter Weise wurde ein Weihnachtsmann gesucht. „Ich war 20, nicht gerade das ideale Alter“, sagt Weise und lacht. Aber er hat zugesagt, sich ein Kostüm besorgt – und los ging die Bescherung. Ein Jahr später waren es dann schon drei Familien, die Weise besucht hat. Und es wurden immer mehr. Delmenhorst, Ganderkesee, Hude. „Das hat sich schnell rumgesprochen. Wie ein Lauffeuer ging das“, erinnert sich der 35-Jährige. Er konnte nun auch Geld nehmen.

Und der Weihnachtsmann musste von Jahr zu Jahr professioneller werden. „Ausstattung, Logistik, der Aufwand wurde immer größer.“ Denn was so ein echter Weihnachtsmann ist, der will natürlich pünktlich bei den Kindern sein. Der will vorab von den Eltern über die Kinder informiert werden. Und der will auch, dass er als Weihnachtsmann etwas darstellt. Das schwere Schuhwerk zum Beispiel, „das sind alte Feuerwehrstiefel von meinem Großvater“. Mittlerweile trägt Weise schon sein drittes Kostüm. Das „Buch vom Weihnachtsmann“, das besonderen Eindruck auf die Kinder macht, hat er sich eigens kunstvoll anfertigen lassen.

Der Vater fährt den Schlitten

Und damit alles reibungslos klappt – unglaubliche 18 Familien sind es am kommenden Heiligabend – braucht der Weihnachtsmann auch einen gewissenhaften Helfer. Das ist Vater Kurt Weise. Der nämlich ist als Chauffeur quasi das Rentier und fährt die von Markus im Vorfeld akribisch ausgeklügelten Routen, damit jedes Geschenk rechtzeitig ankommt. „Mein Vater ist von Anfang an dabei. Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Markus Weise. Den Fahrer braucht er übrigens nicht, weil er in jeder Wohnstube ein Schnäpschen trinkt. „Alkohol ist für den Weihnachtsmann absolut tabu, obwohl mir natürlich oft etwas angeboten wird.“ Den Chauffeur braucht er, weil die logistische Herausforderung sonst schlichtweg nicht zu meistern wäre.

Aber was für ein Weihnachtsmann ist er denn nun? Der mit der Rute? „Nein, auf keinen Fall. Ich sage auch den Eltern vorher, dass sie gar nicht erst Drohkulissen aufbauen sollen. Die Frage „Wart Ihr auch schön artig?‘ kommt von mir auch nicht.“ Weise kann auf seine Erfahrungen als Klinik-Clown zurückgreifen. „Augenhöhe ist wichtig. Sprichwörtlich und ganz real. Nicht von oben herab zu den Kindern sprechen. Ich sitze dann auf einem Stuhl. Sind die Kinder schüchtern, frage ich vorab, ob ich überhaupt reinkommen darf.“ Darf er dann natürlich. Denn er bringt ja was mit. Geschenke, die von den Eltern vorbereitet sind.

Anzeige Anzeige

Mehr als ein Job

Und der Weihnachtsmann erfüllt manchmal auch Wünsche der Eltern. Etwa wenn es darum geht, dass die Kinder vielleicht den Schnuller loswerden sollen. „Die Schnuller nehme ich dann mit, die Kinder wissen schon Bescheid. Oder ich lasse sie mir per Post schicken, wenn es Heiligabend nicht klappt. Die Kinder kriegen dann auch eine Antwort vom Weihnachtsmann.“

Rund 20 Minuten ist Weise jeweils bei der Bescherung dabei, hört so manches Gedicht, so manches Lied. „Jede Familie feiert ein bisschen anders“; beobachtet Weise. Er selbst muss mit dem Feiern etwas warten. Feierabend ist meist erst nach 20 Uhr. Kein Problem. Für ihn ist der Weihnachtsmann mehr als ein Job. Für ihn ist das Leuchten der Kinderaugen Bestätigung für seine Leidenschaft.

Weihnachtsmann erwartet Nachwuchs

Kann übrigens gut sein, dass das ein oder andere Kind in diesem Jahr zu ihm sagt: „Ich habe Dich schon gesehen.“ Denn auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt gibt Weise seit 2017 ehrenamtlich den Mann im roten Mantel. Das war seine Idee. „Die Stadt hat mir viel gegeben, da möchte ich etwas zurückgeben“, sagt er. Geben ist eben seliger denn nehmen, ist ja auch irgendwie passend zum Fest. In Zukunft kann Weise den Weihnachtsmann übrigens auch zuhause mimen. Seine Frau Saskia und er erwarten im Mai ihr erstes Kind.