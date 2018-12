Die Polizei teilt mit, dass ein 86-Jähriger an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hude gestorben ist. Symbolfoto: Michael Gründel

Hude. An den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hude ist ein 86-Jähriger am Donnerstag, 20. Dezember, gestorben. Am 14. Dezember war der Mann von einem Kleinbus erfasst worden.