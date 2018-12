Delmenhorst. Zahlreiche evangelische und katholische Kirchen in Delmenhorst stellen an Heiligabend ein Krippenspiel auf die Beine. Die evangelische Jugend führt ein Musical in der Lutherkirche auf.

Für viele Familien startet Heiligabend erst so richtig mit dem Krippenspiel in der Kirche. Auch in diesem Jahr wird die Geburt von Jesus Christus in zahlreichen Gotteshäusern der Start szenisch aufbereitet.

Krippenspiele in den evangelischen Gotteshäusern

Etwa in der evangelischen Stadtkirche. Dort beginnt um 15 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel für Kinder und um 16 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Den Gottesdienst hält Pfarrer Thomas Meyer.

In der Heilig-Geist-Kirche lädt das Team um Pfarrer Christoph Martsch-Grunau um 15 und um 16.30 Uhr zur Christvesper mit Krippenspiel ein.

Pfarrerin Ulrike Klank hält in der St.-Johannes-Kirche um 16 Uhr die Christvesper mit Krippenspiel.

In der St.-Stephanus-Kapelle wird um 15 Uhr die Weihnachtsgeschichte nachgespielt. Den Gottesdienst gestalten Pfarrerin Nele Schomakers und ihr Team.

Die Christvesper mit Krippenspiel beginnt in der Kirche Zu den Zwölf Aposteln um 15 Uhr. Pfarrerin Anne Frerichs hält den Gottesdienst.

Um 14.30 Uhr beginnt in der Kirche St. Laurentius die Kinderkirche für die Jüngsten und ihre Familien mit Krippenspiel der Grundschulkinder. Die Leitung übernehmen die Jugendteamer und der Pfarrer Stephan Meyer-Schürg.

Das Krippenspiel-Musical der Evangelischen Jugend wird um 14.30 und um 16 Uhr in der Lutherkirche in Stickgras aufgeführt. Diakon Martin Kütemeyer und Pfarrer Ralf Frerichs übernehmen die Leitung.

Krippenspiele und -feiern in katholischen Gemeinden

In der katholischen Gemeinde St. Marien gibt es um 14.30 Uhr eine Krippenfeier für die Kleinen und um 16 Uhr eine Familienmesse mit Krippenspiel.

Die Allerheiligen-Gemeinde lädt um 14.30 Uhr zur Krippenfeier für Kinder.

Alle Heiligabend-Gottesdienste im dk

Alle Gottesdienste an Heiligabend sowie an Weihnachten in Delmenhorst und Ganderkesee werden in der Heiligabend-Ausgabe des Delmenhorster Kreisblatts veröffentlicht.