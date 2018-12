Frühschoppen an Weihnachten 2018 in Delmenhorst und Ganderkesee MEC öffnen

In Scharren strömen die Menschen jährlich zum Megaron-Treffen auf den Kirchplatz. Foto: Frederik Grabbe

Delmenhorst/Ganderkesee. Traditionelle Frühschoppen gibt es an Heiligabend 2018 in Delmenhorst und Ganderkesee an allen Ecken. Hier eine Auswahl der Bars und Lokale, die an Heiligabend für gesellige Momente öffnen.