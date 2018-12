Delmenhorst/Ganderkesee. Traditionelle Frühschoppen gibt es an Heiligabend 2018 in Delmenhorst und Ganderkesee an allen Ecken. Hier eine Auswahl der Bars und Lokale, die an Heiligabend für gesellige Momente öffnen.

Vor der Bescherung Freunde treffen, bei Bier und Glühwein über alte Zeiten schnacken und auf das Fest einstimmen: Das wird beim Frühschoppen in Delmenhorst und Ganderkesee an vielen Orten geboten.

Traditionelle Treffen in Delmenhorst

Eine Anlaufstelle, die jährlich hunderte Delmenhorster anlockt, ist das Megaron-Treffen der Kneipe Stars. Auf dem Kirchplatz geht es um 10 Uhr los.

Zur gleichen Stunde öffnet das Lokal Ton Spieker an der Langen Straße 54 Zu seinem Weihnachtstreffen.

Bereits am Sonntag, 23. Dezember, lädt der Irish Pub Slatterys an der Stedinger Straße zu seiner Veranstaltung „Heavy X-Mas“ ein. Es spielen die Bands Unstraight und Scenery. Einlass ist um 18.30 Uhr, ab 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Das Slatterys öffnet an Heiligabend von 11 bis 16 Uhr zum Frühschoppen.

Frühschoppen-Rundtour durch Ganderkesee

Im Ganderkeseer Ortskern gibt es in diesem Jahr wieder mehrere Treffpunkte. Wer im Ortskern bleiben möchte, könnte sich auf eine kleine Rundtour begeben.

Der Frühschoppen bei Paulini am Rosenweg 1 beginnt um 10 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Gedacht ist er für die ganze Familie. Es wird der Weihnachtsmann erwartet, der Geschenke für die Kinder mitbringt. Außerdem ist ein Weihnachtswichteln geplant. Geschenke können um 12 Uhr abgegeben werden und um 13 Uhr ist die große Bescherung.

Anzeige Anzeige

Start des Frühschoppens im Le Bistro an der Langen Straße 1 ist um 10 Uhr.

Beim Restaurant Don Gantero am Bahnhof an der Wittekindstraße sind die Türen zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Dort findet darüber hinaus noch bis zum 6. Januar – abgesehen von Heiligabend – täglich der „Hüttenzauber“ statt. Beginn ist um 17 Uhr – am Sonntag, 23. Dezember, mit der Gruppe Gordon und am Freitag, 28. Dezember, mit dem Duo Silvy und Blanke.

Im Ganderkeseer Schützenhof am Habbrügger Weg legt Gastgeber Markus Hansen selbst Musik auf. Die Veranstaltung, bei der auch gegrillt wird, beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr.

Eine weitere traditionelle Veranstaltung findet am zweiten Weihnachtstag in Ganderkesee statt. Dann treffen sich die ehemaligen Abiturienten des Gymnasiums Ganderkesee an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte. Die Räume der Schule Am Steinacker stehen von 10.30 bis 13 Uhr zur Verfügung. Treffpunkt ist der Bereich der Cafeteria, wo es auch kleine Erfrischungen gibt.

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.