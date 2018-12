Feuerwehr löscht Küchenbrand in Delmenhorst MEC öffnen

Einen Küchenbrand hat die Delmenhorster Feuerwehr am Donnerstag gelöscht. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Delmenhorst hat laut Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 20. Dezember 2018, gegen 16.30 Uhr einen Großbrand verhindert. In einem Haus an der Oldenburger Straße war ein Feuer ausgebrochen.