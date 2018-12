Stuhr/Bremen. Ein weiterer tödlicher Unfall ist im Zusammenhang mit der Großbaustelle auf der A1 bei Stuhr zu beklagen. Noch vor dem Jahresende steht bereits fest: 2018 hat die Zahl der Unfälle in dem Bereich die aus dem Vorjahr noch einmal weit übertroffen.

Wieder ein schwerer Unfall auf der A1 bei Stuhr: Vier Lastwagen sind am späten Mittwochabend in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Arsten ineinander gefahren. Ein 37-jähriger Lastwagenfahrer kam nach Angaben der Polizei dabei ums Leben. Zuvor hatte sich der Verkehr vor der Großbaustelle nahe der Abfahrt Brinkum gestaut. Ein Lastwagenfahrer übersah gegen 22.30 Uhr das Stauende. Der Aufprall war derart stark, dass drei weitere Sattelzüge massiv beschädigt wurden. Die vier Lastwagen verkeilten sich massiv ineinander, sodass die Bergung technisch nur schwer möglich war. Der tschechische Fahrer starb im Führerhaus seines Fahrzeugs. Die Rettungsmaßnahmen waren erfolglos. Die anderen Lasterfahrer überlebten den Unfall abgesehen von Schockzuständen unverletzt. Ein Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt, der Fahrer erlitt ebenfalls einen Schock. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die A1 wurde in dieser Zeit in Richtung Osnabrück vollgesperrt.

Unfallzahl ist noch einmal angestiegen

Die gute Nachricht nach diesem tragischen Unfall lautet aber: Bis Februar sollen die Arbeiten auf der Großbaustelle auf dem rund 8,5 Kilometer langen Autobahnabschnitt bei Stuhr zwischen den Abfahrten Brinkum und Groß Ippener abgeschlossen werden. Das teilt Polizeisprecher Albert Seegers auf Nachfrage mit.

Schon jetzt ist klar, dass 2018 die Zahl der Unfälle in dem Bereich – also im Baustellenabschnitt sowie in Rückstaus hervorgerufen durch die Baustelle – die Zahl aus dem Vorjahr bei Weitem übertreffen.

So zählte die Polizei 2017:

insgesamt 508 Verkehrsunfälle

davon 81 mit leichten Verletzungen

und zehn mit schweren Verletzungen

Keiner der Unfälle ging tödlich aus

2018 hingegen zählte die Polizei bis einschließlich November:

insgesamt 617 Verkehrsunfälle

davon 129 mit leichten Verletzungen

und zehn mit schweren Verletzungen

mit dem Unfall am Mittwoch endeten vier Unfälle tödlich

Unfallaufkommen 2018 zweieinhalbmal höher, als vor der Baustelle.

Die Zahl der Unfälle hat also im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent zugenommen, die der leichten Verletzungen um fast 60 Prozent. Und dass, obwohl sich die Gesamtzahl der Unfälle bereits ein Jahr nach Baustellenbeginn im Februar 2017 verdoppelt hatte. Zum Vergleich: Vor Baustellenbeginn lag die Zahl der Unfälle im Bereich des Landkreises Diepholz, in dem die Gemeinde Stuhr liegt, bei 253. Das Unfallaufkommen lag 2018 also (einschließlich der Unglücke bei Rückstaus in vorgelagerten Landkreisen) mindestens um das zweieinhalbfache höher, als zu Zeiten vor der Baustelle.

Verkehre konzentrieren sich in Brinkum

Die Zunahme der Zahlen begründet Polizeisprecher Seegers damit, dass zum Beispiel dass Auffahren auf die A1 in Brinkum in Richtung Hamburg durch die Baustelle an der Ochtum-Brücke der Autobahn erschwert wurde. Und das auch, weil die Verkehrsflüsse der B6 sowie der A1 in der verengten Baustelle zusammengeführt wurden. Zu den stockenden Verkehren vor dem Dreieck Stuhr kamen laut Seegers bei Brinkum also zusätzliche Staulagen hinzu. Seegers: „In der Folge führte das zu einer Häufung von Unfällen.“

Polizei: Verkehrsführung ist vergleichsweise sicher

Und trotzdem ist die Polizei nach wie vor überzeugt, dass mit dem Baustellenkonzept und der damit einhergehenden Verkehrsführung die vergleichbar sicherste Lösung gefunden wurde. Bei dem „4+0“ genannten System wurde dabei der Verkehr auf je zwei Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen auf eine Richtungsfahrbahn verengt. So wurden 2017 die vier Spuren in Richtung Hamburg erneuert, 2018 die in Richtung Osnabrück. „Der Baustellenbetrieb wird dauerhaft vom Verkehr getrennt“, nennt Seegers als Vorteil. „Die Verkehrsteilnehmer müssen sich so außerdem nicht auf ständig wechselnde Verkehrsführungen einstellen“, auch das erhöhe die Sicherheit. Ein Nachteil dieser lang gezogenen Baustellenführung: Sie ist aufwendiger und teurer – aber eben auch sicherer. Die Baukosten für die Sanierungen auf der 8,5 Kilometer langen Strecke auf der A1 waren zu Beginn im Februar 2017 von der Landesstraßenbaubehörde mit 40 Millionen Euro angegeben worden.

Mittelstreifenüberfahrten, Haltebuchten und Schutzwände müssen im Bereich der Großbaustelle in Stuhr zurückgebaut werden. Das soll bis Februar erledigt sein. Das Bild zeigt den Blick auf die A1 von der Brücke an der Proppstraße in Stuhr. Foto: Polizei



Nadelöhr bleibt bestehen – auch mit Baustellenende

Was jetzt noch vor einem Ende der Großbaustelle fehlt: Derzeit müssen noch die Mittelstreifenüberfahrten und die provisorischen Haltebuchten der Großbaustelle abgebaut werden, so Polizeisprecher Seegers. Danach folgt der Abbau der transportablen Schutzwand in Richtung Hamburg. Ende Februar ist das Kapitel Großbaustelle bei Stuhr dann endlich beendet. Aber: „Selbst dann wird die Anschlussstelle Brinkum ein Nadelöhr bleiben“, sagt Seegers und meint damit die aktuellen Bauarbeiten an der Ochtumbrücke der A1. Diese dauern 2019 noch an.