Wie die BBS II Personal für Kindergärten ausbilden will

Stehen hinter dem neuen Angebot (v.re.):: Schulleiter Ulrich Droste sowie Katrin Meyer-Abich, Ralf Büsing und Renée Schlenkermann von der BBS II. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Die Kerschensteiner-Schule (BBS II) in Delmenhorst will mit einem neuen Angebot dem Fachkräftemangel ab dem Sommer 2019 in Kindergärten entgegenwirken.