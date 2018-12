Delmenhorst. Zu Weihnachten Freunde und Bekannte treffen: Das ist der Sinn hinter dem traditionellen Megaron-Treffen in der Innenstadt. Dieses Jahr verläuft Megaron unter neuer Regie.

Das traditionelle Megarontreffen zum Heiligabend verläuft in diesem Jahr unter neuer Regie: Der langjährige Pächter der Kneipe „Stars“ Werner Deutschmann, der zuletzt stets das große Treffen am Heiligmorgen auf dem Kirchplatz organisiert hatte, hat den Laden im November verkauft. Neue Pächterin ist Nicole Burmeister. Veränderungen für das Megarontreffen, dass am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr angesetzt ist, kündigt Burmeister nicht an. „Im Grunde läuft alles wie gewohnt: Es gibt einen Bierwagen, es wird Glühwein ausgeschenkt und wir spielen natürlich Musik“, teilt Burmeister auf Nachfrage mit. Auch der „Ton Spieker“ am Schweinemarkt kündigt einen traditionellen Heilig-Abend-Treff in und vor der Kneipe von 10 bis 18 Uhr an.

Stadt sperrt Straßen vor Stadtkirche

Beim Megaron-Treffen werden traditionell hunderte Besucher erwartet. Darum wird der Bereich an der Stadtkirche von der Stadt auch abgesperrt: So ist das Areal zwischen Schulstraße und der Bahnhofstraße bis zum Parkplatz Am Knick für den Fahrzeugverkehr gesperrt, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Zudem wird die Einbahnstraßenregelung in der Bahnhofstraße über den Zeitraum der Sperrung von 9 bis 16 Uhr aufgehoben.

Biergarten für die Innenstadt angekündigt

Auch nach dem Megaron-Treffen will das „Stars“ auf sich aufmerksam machen. Die neue Pächterin kündigte einige Renovierungen in der Kneipe an. „In den vergangenen Jahren ist kaum etwas gemacht worden. Die Toiletten haben wir bereits ersetzt, alte Holzbänke rausgerissen und auch einige Wände gestrichen.“ Zum Sommer wolle Burmeister auch dem alten Biergarten neues Leben einhauchen. „Wir werden hier einiges verändern“, sagt sie, ohne näher ins Detail zu gehen.

Deutschmann hat sich aus Altersgründen zurückgezogen

Burmeister hat aus Altersgründen die Nachfolge von Werner Deutschmann angetreten, der das Stars zehn Jahre lange geführt hat. „Ich bin jetzt 62 Jahre alt, zudem hätte ich viel Geld in den Laden investieren müssen“, sagt Deutschmann. „Zehn Jahre Nachtleben reichen mir.“ Seiner Nachfolgerin, die das „Stars“ mit ihrem Ehemann führt und vorher drei Jahre lang für Deutschmann an der Theke stand, wünscht er viel Erfolg. „Der Laden wird gut laufen. Es gibt ja kaum Konkurrenz in Delmenhorst“, ist Deutschmann sicher.