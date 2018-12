Die Polizei hat von einem weiteren Einbruch in Delmenhorst berichtet. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch in ein Haus an der Wiebkestraße eingebrochen. Zuvor hatte die Delmenhorster Polizei bereits von drei weiteren Einbrüchen am Dienstag berichtet.