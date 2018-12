Delmenhorst. Nur noch bis Sonntag hat der Delmenhorster Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geöffnet. Am Donnerstag kann noch einmal bis 21 Uhr zu Musik gefeiert werden.

Am Sonntag kann das entspannte Treiben rund um die knapp 20 festlich geschmückten Stände zum letzten Mal in diesem Jahr besucht werden. Wer noch einmal zu späterer Stunde Glühwein, Feuerzangenbowle und Lebkuchen an der Feuerstelle genießen möchte, hat am heutigen Donnerstag dazu Gelegenheit, wenn der Markt wieder eine Stunde länger als sonst geöffnet hat: DJ Helmut Hein beschallt von 18 bis 21 Uhr die „Before-Christmas-Party“.