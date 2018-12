Delmenhorst. Internationale Musicalstars singen beliebte Musicalsongs aus aller Welt: „Musicals in Concert“ stimmen am Silvesternachmittag im Kleinen Haus aufs neue Jahr ein.

Wer sich von den „Hits der schönsten und beliebtesten Musicals weltweit“ aufs neue Jahr einstimmen lassen will, hat bei der Silvester-Show von „Musicals in Concert“ am Montag, 31. Dezember, im Kleinen Haus die Gelegenheit dazu. Die Abendshow um 19.30 Uhr ist schon ausverkauft, aber für die Vorstellung um 15.30 Uhr gibt es noch Karten.

Broadway-Klassiker und Deutschland-Premieren

Internationale Musicalstars und die Rainbow Band haben sich angekündigt, um altbewährte Musical-Klassiker, aber auch Stücke aus aktuellen Deutschland-Premieren auf die Bühne zu bringen. Musicalsongs vom Londoner Westend sowie vom Broadway ergänzen das Programm.

Veranstalter versprechen „magische Momente“

Die Veranstalter versprechen „magische Momente“ auf die Bühne zu bringen und den „Rhythmus des Lebens – voller Energie, Leidenschaft und Lebensfreude“. „Unsterbliche Musicalsongs“, etwa aus „Les Miserables“ sollen dazu beitragen.