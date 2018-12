Eine Frau und ihre Tochter sind von einem Mann in einer Umkleide in der Grafttherme Delmenhorst gefilmt worden. Foto: Michael Korn

Delmenhorst. In der Delmenhorster Grafttherme hat es am Sonntag erneut einen Fall von sittenwidrigem Verhalten gegeben. Ein Mann hat laut Polizei eine Frau und ihre Tochter in der Umkleide gefilmt. Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes und machte einen unerwarteten Fund.