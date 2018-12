Delmenhorst. Tannen vom Delmenhorster Weihnachtsmarkt sollen in Wohnzimmern der Stadt Feststimmung verbreiten. Am Samstagabend können sie nach einer Reservierung abgeholt werden.

Noch schmücken zahlreiche Tannen den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Wenn der Markt sich dem Ende zuneigt, sollen sie aber weiter in heimischen Wohnzimmern Weihnachtsstimmung verbreiten. Interessierte können sich darum am vorletzten Tag des Weihnachtsmarkts, Samstag, 22. Dezember, einen Baum reservieren und abends ab 18 Uhr kostenfrei mit nach Hause nehmen. Reservierungen nehmen Ralf Böker (Kinderkarussell) und Andreas Kutschenbauer (Glühweinstübchen) von 10 bis 18 Uhr an.