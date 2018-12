Die Polizei hat in Delmenhorst einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Immer wieder sind in den vergangenen Wochen in Delmenhorst Müll- und Altpapiercontainer in Brand geraten. Die Polizei hält einen 25-jährigen Delmenhorster für tatverdächtig.