Delmenhorst. Nach nur zwölf Minuten war wieder Entwarnung: Wasserdampf hat für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr beim Commedia in Delmenhorst gesorgt.

Wegen austretenden Wasserdampfes hat es am Montag, 17. Dezember, um 16.48 einen Brandmeldealarm im Veranstaltungszentrum „Commedia“ in der Lahusenstraße in Delmenhorst gegeben. Polizei und Feuerwehr waren bei dem Fehlalarm im Einsatz. Bereits nach zwölf Minuten gab es dann laut Polizei wieder Entwarnung.