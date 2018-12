Delmenhorst/Oldenburg. Ein Dieb ist gleich mindestens sechs Mal im selben Haus bei derselben älteren Frau eingestiegen – er stahl Geld sogar aus der Handtasche, die am Bett lag. Nun ist er verurteilt worden – für das Opfer haben die Einbrüche bis heute Folgen.

Ein Einbrecher hat Schlösser im Haus seines Opfers in Delmenhorst ausgetauscht und besaß so einen Schlüssel. Das hat er ausgenutzt für mehrere Diebestouren. Nach seiner Festnahme gab er sechs Taten zu – dann widerrief er sein Geständnis vor dem Landgericht Oldenburg. Geholfen hat es ihm nicht.

Die 84-jährige Frau aus Delmenhorst hatte sofort gemerkt, dass ihr Geld fehlte. 1100 Euro, gestohlen aus einem Umschlag in der Küche und Portemonnaie. Wochen später bemerkte sie auch den nächsten Diebstahl – Schmuck und wieder Bargeld. Nach dem dritten Mal nahm sie ihre Handtasche mit zum Bett – und dennoch fehlten eines Tages nach dem Aufwachen 350 Euro. Mindestens sechs Mal ging das so, Einbruchsspuren bemerkte niemand. Dass es dennoch ein ihr unbekannter Einbrecher war, der am Montag vom Landgericht Oldenburg in zweiter Instanz zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, hätte die Frau nicht für möglich gehalten.

Zunächst vertraute Menschen im Verdacht

Vielmehr hatte sie an jemanden aus ihrem Umfeld gedacht: eine der Pflegekräfte, ein Verwandter, einer ihrer vielen Freunde. Menschen, denen die von vielen als warmherzig und aufgeweckt beschriebene Frau nahestand und die sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Erst ihre Schwester drängte sie, Anzeige zu erstatten.

Der Einbrecher, 63 Jahre alt, Delmenhorster, mit über zwei Jahrzehnten Gefängnis-Erfahrung (verurteilt meist wegen Einbrüchen) ausgestattet und zum Zeitpunkt des ersten Einbruchs im Haus erst wenige Wochen auf freiem Fuß, tarnte seine Taten so geschickt, dass sie erst gar nicht erkennbar waren. Er baute zwar zunächst das Schloss der Hintertür aus. Aber als er drin war, entdeckte er: Das gleiche Schloss fand sich auch an der Tür zur Garage – und dort steckte sogar ein Schlüssel.

Schlösser vertauscht

Mit offenbar ziemlich viel Ruhe im Blut vertauschte der Einbrecher noch in der Nacht die Schlösser; das kaputte befand sich danach an der (nie abgeschlossenen) Tür zur Garage, das heile an der Hintertür. Niemand bemerkte den Tausch. Auch den Schlüssel vermisste niemand. So ausgestattet brachte der Mann, während die Eigentümerin und ihr Partner fest schliefen, von Juli bis Oktober 2017 Geld und Schmuck im Wert von mindestens 5000 Euro aus dem Haus. Sechs Taten gestand er nach seiner Festnahme der Polizei.

Die Polizei überführte ihn über eine sogenannte „Diebstahlfalle“. Die um 3 Uhr in der Nacht aufgenommenen Bildern der versteckten Kamera zeigen, wie sich der 63-Jährige 20 Minuten in aller Ruhe im Haus aufhielt, und schließlich mit Geld und Briefmarkenalben verschwand. Später bei seiner Festnahme mussten Beamte über Gerüst und Balkon in seine Wohnung eindringen, weil er die Tür nicht öffnete. Danach aber führte er die Polizei zum Schlüssel seines Opfers und den im Wald vergrabenen Alben.

Geständnis widerrufen

Vor Gericht aber widerrief er schon in erster Instanz in Delmenhorst das Geständnis. Trotz Beweisen, seinem Täterwissen und unterschriebenem Geständnis. Die Anklage bestehe zu 90 Prozent aus „Schwachsinn“, er habe mit der Sache nichts zu tun. Nur den einen gefilmten Einbruch gab er lakonisch zu: Es würden alle sehen, dass er es sei. Das Widerrufen nutzte ihm auch im zweiten Versuch nichts: Die Berufung wurde verworfen. Es blieb bei dreieinhalb Jahren Haft.

Der Verlierer in der Geschichte ist das Opfer. Die Frau, die jetzt in Oldenburg nicht mehr aussagen musste, soll das Wissen über die nächtlichen Einbrüche so schockiert haben, dass sie nie wieder zu Hause genächtigt haben soll. Sie zog aus.