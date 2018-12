Delmenhorst. Während der Weihnachtszeit müssen Delmenhorster nochmals genau auf die Müllabfuhrtermine achten. Die verschieben sich wegen der Feiertage.

Wegen der Feiertage am 25. und 26. Dezember verschieben sich die Abfuhrtage für alle Abfälle und Wertstoffe. Das teilt die Stadt Delmenhorst mit. Vorverlegt werden die Termine von Montag, 24. Dezember, und dem ersten Weihnachtstag; In den Abfuhrbezirken 1, 6 und 7 ist dadurch am 22. Dezember Abholtag. Zwischen den Jahren verschieben sich die Abfuhrtermine um einen Werktag nach hinten.

Termine vor Silvester

Die Veränderungen im Einzelnen:

Abfuhrbezirk (AB) 1: Restabfall und gelber Sack am 22. 12, Altpapier B und Altglas am 29. 12.; AB 2: Altpapier A und Altglas am 22. 12., Bioabfall und gelber Sack am 24. 12.; AB 3: Altpapiertour A und Altglas am 24. 12., Restabfall und gelber Sack am 27. 12.; AB 4: Altpapier A und Altglas am 27. 12., Bioabfall und gelber Sack am 28. 12.; AB 5: Altpapiertour A und Altglas am 28. 12., Restabfall und gelber Sack am 29. 12.; AB 6: Restabfall am 22. 12., Altglas am 29. 12; AB 7, Altglas am 22. 12. und Bioabfall am 24. 12.; AB 8: Altglas am 24. 12. und Restabfall am 27. 12.; AB 9: Altglas am 27. 12. und Bioabfall am 28. 12.; AB 10: Altglas am 28. 12., Restabfall am 29. Dezember.

Termine nach Silvester

Auch in der ersten Woche des neuen Jahres verschieben sich die Touren jeweils um einen Tag. Dies betrifft ebenfalls alle Abfuhrbezirke.

Im Einzelnen:

Abfuhrbezirk (AB) 1: Altglas am 5. Januar; AB 2: Restabfall am 2. 1.; AB 3: Altpapier B und Altglas am 2. 1., Bioabfall am 3. 1.; AB 4: Altpapier B und Altglas am 3. 1., Restabfall am 4. 1.; AB 5: Altpapier B und Altglas am 4. 1. und Bioabfall am 5. 1.; AB 6: Altpapier A und Altglas am 5. 1.; AB 7: Restabfall und gelber Sack am 2. 1.; AB 8: Altglas am 2. 1. sowie Bioabfall und gelber Sack am 3. 1.; AB 9: Altglas am 3. 1., sowie Restabfall und gelber Sack am 4. 1.; AB 10: Altglas am 4. 1. sowie Bioabfall und gelber Sack am 5. Januar. kaha