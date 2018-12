Delmenhorst. Der Delmenhorster Detlef Blanke spielt nicht nur in verschiedenen Formationen, er betreibt auch ein Tonstudio. Doch es gibt noch mehr Wege für ihn, Kreativität auszuleben.

Detlef Blanke macht Musik, weil er sie liebt. Nicht weil er damit Preise gewinnen will. Musik ist sein Leben. Wenn dabei aber der ein oder andere Preis eingeheimst werden kann – warum nicht? Ist ja nicht nur gut für den Briefkopf. Jetzt hat der Delmenhorster Musiker mal wieder abgeräumt. Beim 36. Deutschen Rock-und Pop-Preis. Dort ist Blanke kein Unbekannter, hat er doch zuletzt schon 2016 Preise gesammelt. „Das ist natürlich eine schöne Anerkennung für die Qualität meiner Arbeit“ , sagt Blanke. Erster Platz „Bestes Rock-/Pop-Tonstudio“, dritter Platz „Beste Studioaufnahme des Jahres 2018“, dritter Platz „Bestes CD-Album des Jahres 2018 – deutschsprachig“. Dazu gab es noch zwei zweite Plätze für das Album „Wer Rückgrat hat, der hat auch Gräten“ von Bernd Tietzel, das Blanke produziert und eingespielt hat.

Mit verschiedenen Formationen unterwegs

Die Bandbreite der Preise zeigt bereits, wie vielfältig Blanke in seiner Kreativität ist. „Ich lasse mich nur ungern festlegen“, sagt er selbst. Eine zweite Maxime seiner musikalischen Arbeit. „Was aus meinem Studio rausgeht, wo mein Name draufsteht, das hat Qualität, dafür will ich mich nicht schämen.“ Qualität will Blanke auch abliefern, wenn er auf der Bühne steht. Egal, in welcher Formation. In der Band Gordon, als „Hensen & Blanke“, „Kruse & Blanke“ oder im Duo mit Silvy Braun. Blanke liefert, das wissen die Veranstalter, das wissen die Fans. „Zuverlässigkeit ist wichtig“, sagt der Musiker, der nicht nur den Bass beherrscht. Wer von der Musik leben will, der muss verlässlich sein. Und gut. Und bereit: „Als Bassist bin ich buchbar für Tourneen, Aushilfen oder auch für ganze Projekte, Bands oder als Sideman. Auch als Live-Mischer bin ich gerne unterwegs.“

Nicht nur ein Standbein

Blanke kann von seiner Musik leben, weil er nicht nur ein Standbein hat. Musikalisch sozialisiert in den siebziger Jahren ist der Mittfünfziger auch hier vielseitig und vielsaitig. Rock, Pop, Blues, Fusion, Funk, Soul, Jazz, Folk. Blanke fühlt sich in vielen Genres zuhause. Er entwickelt auch Musik-Software.

In seinem Tonstudio d-tone music production in Delmenhorst liefert er vor allem für Solokünstlern das Rund-um-sorglos-Paket. Dafür hat er den ersten Preis bekommen. Für seine Leistungen als Produzent, der sein komplettes musikalisches Wissen einbringt. „Ich produziere, coache, stelle und spiele verschiedene Instrumente, ein, buche eventuell passende Musiker dazu, helfe beim Songwriting, stelle Kontakt zu Labels her“, sagt Blanke.

Abstrakte Malerei als neue Leidenschaft

Zum gefeierten Rockstar, der Poster ziert, hat es für Blanke nicht gereicht, das gibt er lachend zu. Natürlich habe er früher auch diesen Traum gehabt. Aber die Musik, die ihm so wichtig ist, bestimmt sein Leben, seit er seinem Vater 1975 die Gitarre weggenommen und heimlich geübt hat. Allerdings kann es zurzeit sein, dass die Musik ab und an etwas zurückstehen muss. Denn Blanke hat noch einen weiteren Weg gefunden, seine Vielseitigkeit zu zeigen und seine Kreativität auszuleben: die abstrakte Malerei. „Den Ansporn dazu, den hatte ich schon lange“, sagt er. In der vergangenen Wochen hat er Bild um Bild auf Leinwände gemalt. Blanke wäre nicht er selbst, wenn es ihm nicht auch in der Malerei auf Qualität ankäme. „Das fängt schon bei den Farben an. Billige Farben führen zu keinem guten Ergebnis.“ Also hat er erstmal investiert und dann als Autodidakt losgelegt. Das Talent ist da, keine Frage. Erste kleinere Anfragen für Auftragsarbeiten gibt es auch schon. Blanke denkt schon weiter. Auch wenn er vor allem die Arbeit an den Bildern schätzt, weil er dabei auf sich selbst zurückgeworfen ist: „Eine Ausstellung könnte ich mir in der Zukunft vorstellen.“

Doch erst einmal ist es bald wieder Zeit für Live-Auftritte. Am 16. Dezember spielen „Kruse & Blanke“ in Bielefeld. Am 22. Dezember dann ab 21 Uhr wieder im Slattery‘s in Delmenhorst, fast so etwas wie Blankes zweites Wohnzimmer. Am 23. Dezember gastiert er mit seiner Gruppe Gordon dann ab 19 Uhr im Gantero in Ganderkesee. Detlef Blanke macht Musik, weil er sie liebt.