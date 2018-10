Zehn Jahre alte Kosten alter Straßenarbeiten holen die Stadt ein. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst muss für dieses Jahr mehr Geld als geplant für Baumaßnahmen in die Hand nehmen. Um rund 540.000 Euro werden die geplanten Ausgaben des Haushalts in diesem Jahr überschritten. Das geht aus einer Vorlage zum nächsten Wirtschaftsausschuss am Donnerstag , 25. Oktober, hervor.